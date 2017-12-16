РФПЛ – о предложении Федуна: «26 туров до зимы провести невозможно»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал предложение президента «Спартака» Леонида Федуна провести в осенней части чемпионата 26 туров.

– Сокращение РФПЛ до 14 клубов приведет к осеннему отрезку в 26 туров и весеннему этапу, когда команды поделятся на две группы по семь. Ваше отношение к этому?

– 26 туров невозможно провести. Невозможно! Леонид Арнольдович говорит о том, что можно играть в середине недели, но таких недель, не занятых еврокубками, всего две. Эти 26 туров нельзя впихнуть никак.

– Каков максимум?

– 21 тур, если говорить применительно к текущему сезону. И еще обратил бы внимание на то, что весной команды делятся по семеркам. Невозможно проводить турнир с нечетным количеством клубов, такого нигде нет. Звучало предложение поделиться на 8 и 6 – вот это обсуждается.

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