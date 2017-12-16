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    • РФПЛ – о предложении Федуна: «26 туров до зимы провести невозможно»

    РФПЛ – о предложении Федуна: «26 туров до зимы провести невозможно»

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин прокомментировал предложение президента «Спартака» Леонида Федуна провести в осенней части чемпионата 26 туров.

    – Сокращение РФПЛ до 14 клубов приведет к осеннему отрезку в 26 туров и весеннему этапу, когда команды поделятся на две группы по семь. Ваше отношение к этому?

    – 26 туров невозможно провести. Невозможно! Леонид Арнольдович говорит о том, что можно играть в середине недели, но таких недель, не занятых еврокубками, всего две. Эти 26 туров нельзя впихнуть никак.

    – Каков максимум?

    – 21 тур, если говорить применительно к текущему сезону. И еще обратил бы внимание на то, что весной команды делятся по семеркам. Невозможно проводить турнир с нечетным количеством клубов, такого нигде нет. Звучало предложение поделиться на 8 и 6 – вот это обсуждается.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 09:11
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    Комментарии (15)
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    _LM_
    1513407719
    И кто будет смотреть игры второй 8?
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    MrSmit
    1513417905
    30 туров, еврокубки, кубок страны, игры сборной...все это когдато впихивали в март-декабрь...
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    MrSmit
    1513417948
    Зато штрафовать команду за выход игроков через задние двери это возможно!
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    Serjoga
    1513428732
    РФПЛ, Кубок России, сборные, еврокубки-и в России больше нет турниров! В Англии все то же самое и плюс еще 2 кубковых турнира и они играют через 2 дня на третий! Ничего не понимаю! Почему в России не играть через 2 на третий? Трудно? Футболисты устают? А в Англии легко! Бегают, ЛЧ выигрывают! И не обязательно делить команды на 2-е группы! Нужно толково составить календарь и начинать сезон не в конце июля, а с 1-го июля! И зачем играть 26 туров до зимы? Тогда уж 30 туров и конец чемпионата! А что весной делать? 4 тура за 3 месяца? Это предложение не для болельщиков!
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    nemolod
    1513495996
    Не пудрите мозги ни себе, ни людям,а возвращайтесь на старую советскую систему,при которой кстати и ЦСКА и Зенит выигрывали Кубок УЕФА и все лето играли в футбол-тогда места в календаре на все соревнования останутся и тренировочный процесс в командах улучшится!
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    multiscan
    1513501584
    При нормальной для российских условий системе "весна-осень" вполне укладывались до начала ноября. Все 30 туров!
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    ologreds
    1694991723
    numo529334
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