В РФПЛ не исключили сокращения числа клубов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в стратегии развития отечественного футбола предусмотрен данный вариант.

«В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить.

По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семеркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось», — сказал Прядкин.

Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.