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    В РФПЛ не исключили сокращения числа клубов

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал инициативу председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна о пересмотре количественного состава РФПЛ в сторону уменьшения. Как было отмечено, в стратегии развития отечественного футбола предусмотрен данный вариант.

    «В стратегии развития российского футбола предусмотрена возможность сокращения команд в лиге – сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика. А в дальнейшем лигу можно расширить.

    По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так: можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря – вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семеркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось», — сказал Прядкин.

    Напомним, Федун считает целесообразным сократить РФПЛ до 14 команд с сезона-2019/20.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 12:38
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    Комментарии (43)
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    Gullit 76
    1513258171
    Почитал ком-ты и пришла мысль - а давайте тогда не будем иметь мозги и сократим до семи?А выходить в эту суперпремьерцарьлигу будут только те у кого есть стадион типа Зенит - арены,как вам?Каково?Самое смешное что если пройдёт такое решение,то мы к этому и придём.А из еврокубков нас к тому времени выкинут как слепых кутят.По тому же принципу несоответствия!
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    mishavandit
    1513258276
    Ну некоторые матчи - откровенное говнище...и по качеству игры, и по тв картинке
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    neveldomha
    1513258449
    Для 150 миллионной России с территорией в 26 Франций в высшей лиги которой играют 20 клубов, слышать об уменьшении количества клубов в РФПЛ до 14 просто омерзительно. Предлагаю Федуну с Прядкиным укоротить себе язык.
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    Stemtigor
    1513260034
    Надо весну осень играть и с 20 командами только так можно поднять популярность футбола в России
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    acor94
    1513260281
    Деление на семрки это круто. Вот только на 4 семёрки. И 2 лучшие команды от каждой борятся за выход в евролигу. Млс очень удачно на конференции разбили лигу.
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    mihail200606
    1513261968
    Не уверен, что для России 14 команд в высшей лиге это адекватно- вроде как футбол позиционируется как любимый вид спорта. Но посещаемость при этом не очень.. До Штатов далеко - качество игры невысокое. Вот и думай футбольная у нас страна или нет... Даже 14 команд не гарантируют стабильности системы. периодически у кого то проблемы с финансированием. Частные спонсоры не всегда стабильны, а вбухивать государственные деньги в это - ненормально. Если бы еще на начальном этапе как господдержка - ладно,но с перспективой перехода клубов в частные руки.. А в частных долго это не проживет, потому что убыточно.. И хер его знает, что делать с этим хозяйством))
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    Полная Канистра
    1513262078
    да не ломайте там ни чего нас все устраивает можно даже 2 команды прописать но только верните регламент на /весна - осень/ тогда и футбол полюбят и наплыв будет а зимой то кто сидеть и смотреть будет
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    nemolod
    1513269550
    Вот и получается,что как ни крути,чтобы и в еврокубках осенью и отборочные матчи сборной,по-любому надо матчи первенства и кубковые встречи проводить летом без летнего перерыва,а для этого надо возвращаться на весна-осень !
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    BigFanFCRV
    1513311522
    До 10 надо сократить
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    ologreds
    1694991735
    numo529150
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