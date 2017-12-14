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    • Федун хочет сократить число команд РФПЛ до 14-ти для привлечения дополнительных доходов

    Федун хочет сократить число команд РФПЛ до 14-ти для привлечения дополнительных доходов

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что с сезона-2019/20 следует сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по новой формуле. Она предусматривает, что до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых предстоит сыграть по средам.

    После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

    – Хотел бы поставить вопрос об изменении формата чемпионата. Начиная с сезона-2018/19 инфраструктура нашего футбола полностью меняется. Появятся девять новых качественных арен. «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потратили большие деньги на возведение этих стадионов, которые используются не слишком часто. Всего 15-17 домашних матчей в сезоне – это почти ничего. Очень мало! При таких условиях окупить затраты невозможно.

    Есть и другой вопрос: для кого играют команды, собирающие на домашних встречах меньше пяти тысяч зрителей на трибунах?

    – Для губернатора, который дает деньги.

    – Правильно. Поэтому зададимся вопросом: нужны ли такие клубы в Премьер-лиге? Или, может быть, ввести правило, которое существует в американском спорте: если не приходит по 15 тысяч болельщиков на каждый матч, лицензию не получаешь. Но я скажу проще: на мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

    – Система ротации между лигами сохраняется?

    – Да, двое вылетают, двое участвуют в переходных матчах. Это приведет к тому, что клубы получат вместо 15 уже 19 домашних встреч. Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня – с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории.

    Для второй семерки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» – до 500 миллионов рублей за сезон.

    – Сколько в среднем «Спартак» зарабатывает за один матч?

    – Около 50-60 миллионов рублей. Полмиллиарда можно получить дополнительно за счет реформы. Она же повысит и привлекательность трансляций, поскольку первая семерка будет иметь более высокие рейтинги. Это лучше и в плане ведения переговоров о следующем ТВ-контракте, рост конкуренции.

    Кроме того, наши футболисты, получая зарплаты выше среднеевропейских, выходят на поле реже. Игрок Премьер-лиги проводит за сезон в среднем около 40 матчей. На Западе – 50. И благодаря реформе мы выйдем на такой же уровень. Понимаю, что предложение достаточно радикальное, но другого пути дать дополнительный доход клубам и повысить конкуренцию не вижу.

    – Какой реакции ожидаете?

    – Конечно, клубы РФПЛ, которые борются за выживание, будут против. Но надеюсь на поддержку РФС и коллег, которые заинтересованы в интенсификации футбола, улучшении его финансовых показателей. Рассчитываю вызвать дискуссию по поводу моих предложений. Хотел бы услышать взвешенные мнения «за» и «против».

    На мой взгляд, минусов мало. Когда у нас возникнет больше клубов, способных собирать на трибунах, скажем, 10 тысяч зрителей на регулярной основе, лигу можно вновь расширить и довести число команд до 18-20. Но для болельщиков, для «Спартака», ЦСКА или «Зенита» наличие вместо одного домашнего дерби двух – большой плюс, изюминка всего чемпионата.

    – Как относитесь к варианту с закрытой лигой по примеру североамериканских?

    – Отрицательно – этим можно подорвать принцип миграции между лигами, потерять в развитии футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 08:05
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    Комментарии (157)
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    sidul1
    1513244845
    Вечно Россия ищет свой путь!Велосипед уже изобрели!Нужны новые современные стадионы и чуть выше материальный уровень глубинки.
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    77SAM
    1513245573
    Хотели лучше.......
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    GermanVo
    1513246141
    На матчи второй семёрки вообще ходить никто не будет, тк интереса вообще не будет. А если никто не будет ходить, не будет хоть какого-то дохода. Соответственно они не будут интересны ни зрителям, ни тв-компаниям. И клубы второй семёрки просто загнутся. А когда тот же Спартак или Зенит приезжает в регион, сразу возрастает интерес к матчам местной команды. И ТВ показывает и зрители приходят. Так что Федун только о своей жопе печётся, а не о развитии футбола. Хотя, его тоже можно понять.
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    balaton78
    1513246142
    Оставьте всё как есть! 16 команд оптимально! Нечего придумывать всякую куйню.
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    balaton78
    1513246738
    Федун хитрый жук,печётся только о своих деньгах...Уберите из Зенита Газпром и из Спартака Лукойл и посмотрим как запоют "богатые" за счет государства.Он предлагает чистое убийство нашего футбола! Уже был в 92 году у нас деление команд,всякие восьмёрки..толку не было..
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    alexis02lion
    1513260136
    Сокращать ничего не надо. 7-ки, сделайте как в чемпионшипе мини-турнир тех кто занял места с 1 по 6, но не за повышение в классе, а за места в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, чем не вариант увеличения топовых матчей, больше дерби и итог именно в круге сильных награды по итогам сезона получить. Есть модный термин чемпионат Москвы, вот кто выиграет, тот так и будет играть в Европе. Тоже реформа и без ущемления прав региональных клубов.
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    alexis02lion
    1513260680
    При 16 команд свободных сред мало с учётом зимнего перерыва. Может тогда все дружно играем только в чемпионате, какая там Лига Чемпионов в среду, может вообще в еврокубках не играть тогда. Кто-нибудь подумал о календаре или можно вообще два тура в один период сделать в пятницу игра с соперником одной команды дома, а в воскресенье к гостям на выезд, пусть по 2 тура в одни выходные. Это бред как и идея, с учётом того какие расстояния в нашей стране и что календарь РФПЛ и так не совершенен, а с увеличением количества матчей и уменьшением на 2 клуба просто будет ужасен.
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    Football06
    1513311729
    Не знаю чем ему мешают клубы ниже, но надо просто сделать отбор из 7-8 команд которые заняли эти места и проводить турнир за места в ЛЧ и в ЛЕ, вот тебе и доход, я лично начал лично ходить на подряд матчи Зенита против цска спартака локо и т. Д.
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    frizom
    1513329491
    да все верно говорит Федун. Самый главный посыл что нам надо уйти от клубов которые висят на балансе регионов. И если частных клубов будет 14 то надо сокращать. Иначе мы так и будем смотреть на унылые стадионы с пустыми трибунами где играют на потеху губернатора.
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    ologreds
    1694991737
    numo529124
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