Федун хочет сократить число команд РФПЛ до 14-ти для привлечения дополнительных доходов

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что с сезона-2019/20 следует сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по новой формуле. Она предусматривает, что до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых предстоит сыграть по средам.

После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

– Хотел бы поставить вопрос об изменении формата чемпионата. Начиная с сезона-2018/19 инфраструктура нашего футбола полностью меняется. Появятся девять новых качественных арен. «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потратили большие деньги на возведение этих стадионов, которые используются не слишком часто. Всего 15-17 домашних матчей в сезоне – это почти ничего. Очень мало! При таких условиях окупить затраты невозможно.

Есть и другой вопрос: для кого играют команды, собирающие на домашних встречах меньше пяти тысяч зрителей на трибунах?

– Для губернатора, который дает деньги.

– Правильно. Поэтому зададимся вопросом: нужны ли такие клубы в Премьер-лиге? Или, может быть, ввести правило, которое существует в американском спорте: если не приходит по 15 тысяч болельщиков на каждый матч, лицензию не получаешь. Но я скажу проще: на мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание.

– Система ротации между лигами сохраняется?

– Да, двое вылетают, двое участвуют в переходных матчах. Это приведет к тому, что клубы получат вместо 15 уже 19 домашних встреч. Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня – с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории.

Для второй семерки это тоже очень важные встречи – на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» – до 500 миллионов рублей за сезон.

– Сколько в среднем «Спартак» зарабатывает за один матч?

– Около 50-60 миллионов рублей. Полмиллиарда можно получить дополнительно за счет реформы. Она же повысит и привлекательность трансляций, поскольку первая семерка будет иметь более высокие рейтинги. Это лучше и в плане ведения переговоров о следующем ТВ-контракте, рост конкуренции.

Кроме того, наши футболисты, получая зарплаты выше среднеевропейских, выходят на поле реже. Игрок Премьер-лиги проводит за сезон в среднем около 40 матчей. На Западе – 50. И благодаря реформе мы выйдем на такой же уровень. Понимаю, что предложение достаточно радикальное, но другого пути дать дополнительный доход клубам и повысить конкуренцию не вижу.

– Какой реакции ожидаете?

– Конечно, клубы РФПЛ, которые борются за выживание, будут против. Но надеюсь на поддержку РФС и коллег, которые заинтересованы в интенсификации футбола, улучшении его финансовых показателей. Рассчитываю вызвать дискуссию по поводу моих предложений. Хотел бы услышать взвешенные мнения «за» и «против».

На мой взгляд, минусов мало. Когда у нас возникнет больше клубов, способных собирать на трибунах, скажем, 10 тысяч зрителей на регулярной основе, лигу можно вновь расширить и довести число команд до 18-20. Но для болельщиков, для «Спартака», ЦСКА или «Зенита» наличие вместо одного домашнего дерби двух – большой плюс, изюминка всего чемпионата.

– Как относитесь к варианту с закрытой лигой по примеру североамериканских?

– Отрицательно – этим можно подорвать принцип миграции между лигами, потерять в развитии футбола.