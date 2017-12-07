Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Роналду взял пятый «Золотой мяч». Россия сыграет товарищеский матч против Франции. Дайджест событий дня

    Роналду взял пятый «Золотой мяч». Россия сыграет товарищеский матч против Франции. Дайджест событий дня

    Главный тренер «Шахтера» Фонсека явился на пресс-конференцию после матча с «Манчестер Сити» в костюме Зорро.

    Покеттино видит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

    «Халл» назвал имя преемника Слуцкого. Им стал экс-тренер «Саутгемптона» и «Рединга» Найджел Эдкинс.

    По данным испанской прессы, «Реал» приступил к переговорам с Азаром.

    Мутко не видит трагедии в разгроме «Спартака» против «Ливерпуля» (0:7).

    Сборная России 27 марта проведет товарищеский матч с командой Франции.

    Митрюшкин пропустит 4-6 месяцев из-за травмы колена.

    УЕФА разведет Россию и Украину по разным корзинам при жеребьевке Евро-2020.

    Роберто Карлос считает, что Россия может попасть в финал чемпионата мира.

    Криштиану Роналду выиграл пятый «Золотой мяч» и догнал Месси.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 22:17
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    rostik-100
    1512685489
    Ну, хватит, пора Дзюбе вмешаться в спор Роналду и Месси.
    Ответить
    ologreds
    1694991779
    numo528457
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+