Роналду взял пятый «Золотой мяч». Россия сыграет товарищеский матч против Франции. Дайджест событий дня

Главный тренер «Шахтера» Фонсека явился на пресс-конференцию после матча с «Манчестер Сити» в костюме Зорро.

Покеттино видит «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов.

«Халл» назвал имя преемника Слуцкого. Им стал экс-тренер «Саутгемптона» и «Рединга» Найджел Эдкинс.

По данным испанской прессы, «Реал» приступил к переговорам с Азаром.

Мутко не видит трагедии в разгроме «Спартака» против «Ливерпуля» (0:7).

Сборная России 27 марта проведет товарищеский матч с командой Франции.

Митрюшкин пропустит 4-6 месяцев из-за травмы колена.

УЕФА разведет Россию и Украину по разным корзинам при жеребьевке Евро-2020.

Роберто Карлос считает, что Россия может попасть в финал чемпионата мира.

Криштиану Роналду выиграл пятый «Золотой мяч» и догнал Месси.