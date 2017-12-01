Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 начнется в 18:00 в Москве

В пятницу, 1 декабря, в 18:00 по московскому времени состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018. Церемония пройдет в Государственном кремлевском дворце.

Известно, что на жеребьевку приглашены звезды как прошлого, в том числе Пеле, Марадона, так и действующие футболисты различных сборных. Ожидается, что в мероприятии примут участие не только руководители футбольных федераций, но и президент России Владимир Путин.

Процедуру жеребьевки ЧМ-2018 проведут экс-нападающий сборной Англии по футболу, обладатель «Золотой бутсы» Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. В роли ассистентов ведущих на сцену выйдут Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок чемпионата мира, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионата мира по футболу. Восьмым ассистентом жеребьевки станет Никита Симонян.

Участники жеребьевки будут разбиты по корзинам следующим образом:

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.