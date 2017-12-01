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    Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 начнется в 18:00 в Москве

    В пятницу, 1 декабря, в 18:00 по московскому времени состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2018. Церемония пройдет в Государственном кремлевском дворце.

    Известно, что на жеребьевку приглашены звезды как прошлого, в том числе Пеле, Марадона, так и действующие футболисты различных сборных. Ожидается, что в мероприятии примут участие не только руководители футбольных федераций, но и президент России Владимир Путин.

    Процедуру жеребьевки ЧМ-2018 проведут экс-нападающий сборной Англии по футболу, обладатель «Золотой бутсы» Гари Линекер и российская телеведущая Мария Командная. В роли ассистентов ведущих на сцену выйдут Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль и Диего Форлан. Вместе с Мирославом Клозе, который во время жеребьевки вынесет на сцену Кубок чемпионата мира, они будут представлять восемь стран-победителей чемпионата мира по футболу. Восьмым ассистентом жеребьевки станет Никита Симонян.

    Участники жеребьевки будут разбиты по корзинам следующим образом:

    1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.
    2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.
    3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.
    4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

    Напомним, что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2017 17:00
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    Комментарии (30)
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    Lowenmower
    1512122579
    нашим нужны соперники потяжелее, ибо с аутсайдерами наши играют не очень
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    swot1205
    1512138227
    нам нужны перу, панама и иран
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    Italian_93
    1512139380
    Испания, Дания или Исландия и Сербия = СМЕРТЬ
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    EcioAuditore
    1512140275
    Думаю Испания, Коста-Рика и Нигерия, насколько верно или нет узнаем уже совсем скоро
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    _Marqella_
    1512140313
    Россия,Швейцария,Коста-Рика,Австралия...
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    77SAM
    1512140822
    Россия,Англия,Египет, Япония.
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    Dellleone
    1512141529
    Россия Перу Тунис Австралия И то не выйдут эти инвалиды.
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    GoLenaStop
    1512143669
    Какая разница!?...
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    Андрей 26 rus
    1512144445
    Почти угадал
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    ologreds
    1694991829
    numo527723
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