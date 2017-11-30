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  • Роберто Мартинес: «Перелеты меня волнуют больше, чем возможные соперники на ЧМ»

Роберто Мартинес: «Перелеты меня волнуют больше, чем возможные соперники на ЧМ»

30 ноября 2017, 23:17

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что вопросы логистики на ЧМ-2018 волнуют его больше, чем возможные соперники по группе.

«Нашим приоритетом было попадание в восьмерку «сеяных». Попав в нее, мы обратили внимание на логистику.

Я хочу, чтобы у нас были короткие перелеты в города, где мы будем играть. Если дорога будет занимать больше трех часов, это помешает нашей подготовке. Меня это волнует больше, чем возможные соперники», — сказал Мартинес.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: ФИФА
Весь мир Бельгия Мартинес Роберто
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