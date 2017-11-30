Слуцкий встретился с руководством «Халла». Специалисту грозит отставка после матча с «Шеффилд Уэнсдэй»

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий провел встречу с руководством клуба. Как сообщается, перед российским специалистом поставлена задача выиграть в предстоящем матче 20-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдэй», который пройдет 2 декабря.

В случае неудовлетворительного результата Слуцкому грозит отставка с поста, сообщает Hull Daily Mail. На данный момент «тигры» не побеждали в шести последних матчах.

Команда Слуцкого не выигрывает с 21 октября, безвыигрышная серия достигла шести встреч. После 19 сыгранных матчей «Халл» идет на 20-м месте в турнирной таблице первенства.