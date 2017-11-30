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  • Слуцкий встретился с руководством «Халла». Специалисту грозит отставка после матча с «Шеффилд Уэнсдэй»

Слуцкий встретился с руководством «Халла». Специалисту грозит отставка после матча с «Шеффилд Уэнсдэй»

30 ноября 2017, 14:35
19

Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий провел встречу с руководством клуба. Как сообщается, перед российским специалистом поставлена задача выиграть в предстоящем матче 20-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдэй», который пройдет 2 декабря.

В случае неудовлетворительного результата Слуцкому грозит отставка с поста, сообщает Hull Daily Mail. На данный момент «тигры» не побеждали в шести последних матчах.

Команда Слуцкого не выигрывает с 21 октября, безвыигрышная серия достигла шести встреч. После 19 сыгранных матчей «Халл» идет на 20-м месте в турнирной таблице первенства.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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Fan Loko mik
1512044002
Я думал, что его уже выгнали! Приклоняюсь перед руководством Халла за их терпение!
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115
1512044422
осноных распродали,никого не купили + травмы, и хотят хороший результат,надо ждать до конца сезона и потом делать выводы
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DOCTOR PENALTY
1512045270
В такой ситуации лучше взять паузу.
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vick-north-west
1512047357
Игроки пришли к выводу, что Пончик хорош только для обнимашек после случайного гола. А чтобы держаться за него, жопу рвать в игре - не-е, mr. Slutsky, ты шутишь...
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alex1951
1512047615
Внутренний голос мне подсказывает,что Лёня и его мальчики продлят агонию тренера,недаром же его засосали после 2го гола,значит ,сукины дети ,обязаны костьми лечь ,но победить! А не получится ,то забить на этот Туманный Альбион! Хотел бы увидеть какой волшебник вытянет этих ,,орлов,, и за счет чего... ps нуу,моожет Абрамович приютит,как нибудь,где нибудь....
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каа
1512048110
Он хоть и тренировал ЦСКА но никогда не отличался тренерским талантом.. ведь и до и после ЦСКА никаких заслуг... В ЦСКА состав устоявшийся и опытный достался ему в наследство...отсюда и результаты были.... Ни одного игрока не раскрыл..(кроме бегунка-Мусы и тот сомнительный) а скольких загубил молодых...?! Говорят теоретик сильный?!... но не увидел я за 6 лет в ЦСКА ни тактики , ни выучки... ни тренерского таланта работы с молодыми....
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dok66
1512049830
Ну точно сейчас разнесут Уэнсдей ! Интересно , что по забитым Халл делит 2-3 место , а по пропущенным ... Акинфы там явно не хватает !
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andrej-lucevich
1512050073
удачи тиграм!!!
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ROSTOV SUPER
1512050780
В такой ситуации практически все зависит от игроков , если он им нужен - выиграют , если нет - сольют , потому что при желании на одну игру собраться и выложиться всегда можно , было бы это желание !
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p0ijnp4c9ikoa
1512051233
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://wq.lt/wEhjy
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