Радимов: «Смолов в «Реале» сядет на лавку»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда «Краснодара» Федора Смолова. По мнению экс-футболиста, российскому нападающему будет тяжело пробиться в основной состав мадридцев.

«Федор, безусловно, хороший игрок, но говорить, что он уже сейчас подходит мадридскому «Реалу», как минимум спорно.

Чемпионат Испании подходит Федору. Конечно, в любом случае надо уезжать. Тут и думать не о чем. Чтобы двигаться вперед, нужны новые вызовы. Другое дело, что в «Реале» он сядет на скамейку запасных», – сказал Радимов.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.