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Радимов: «Смолов в «Реале» сядет на лавку»

30 ноября 2017, 13:42
12

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал» форварда «Краснодара» Федора Смолова. По мнению экс-футболиста, российскому нападающему будет тяжело пробиться в основной состав мадридцев.

«Федор, безусловно, хороший игрок, но говорить, что он уже сейчас подходит мадридскому «Реалу», как минимум спорно.

Чемпионат Испании подходит Федору. Конечно, в любом случае надо уезжать. Тут и думать не о чем. Чтобы двигаться вперед, нужны новые вызовы. Другое дело, что в «Реале» он сядет на скамейку запасных», – сказал Радимов.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Реал Смолов Федор Радимов Владислав
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1512039515
+++Остаётся только Зенит. Молодец Влад...
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кошмарик
1512040128
я бы даже сказал не то что сядет на лавку, а встанет в очередь чтобы сесть на лавку...
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3a zenit
1512040358
скорее он будет сидеть рядом с лавкой)
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ribavadim
1512041590
На лавку почти сразу, а потом куда-нибудь в аренду , например в Алькоркон...
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_Evgen_57
1512041612
он везде сядет кроме краснадара
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kykyi
1512042932
Какой Реал,они там чего, о____и?
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Pourport
1512049028
Даже и ее не полирнет,он там не сдался даром!)
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p0ijnp4c9ikoa
1512051205
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://bit.do/dJAQV
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Сержтир
1512051243
И он прав так и произойдёт.
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Fin035
1512057876
Какой Реал? Какая нафиг даже скамейка? Что за фантазии? Кто его в Реал возьмет)))))? Там молодежка в разы круче играют и то их бреют! Вон они все по арендам в разных клубах то туда, то сюда! Это только мечты Феди....)))
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