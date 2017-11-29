Божович: «Спартак» – хороший раздражитель. «Арсенал» даст ему бой»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Напомним, встреча состоится 1 декабря в Туле.

«Хорошие ожидания, потому что «Спартак» — хороший раздражитель. Ожидаю, что перед своими болельщиками дадим бой. Среди травмированных у нас Шевченко. Не знаю, насколько сейчас готов Альварес, который был травмирован.

В холодную погоду не так приятно работать, как в хорошую погоду, но условия для работы нормальные. Здесь работает подогрев», — сказал Божович.