Источник: «Игроки «Зенита» недовольны питанием в клубе и ходят в «Макдоналдс»

Футболисты «Зенита» недовольны питанием в петербургском клубе. Об этом сообщил известный журналист Игорь Рабинер.

«Еще вчера «Зенит», потративший на трансферы летом больше, чем вся остальная Премьер-лига, вместе взятая, все досрочно короновали. Тогда как разговоры о «Спартаке» сводились к внутренним дрязгам и разделу сфер влияния.

А сегодня уже из Удельной доносятся разговоры о том, что в «Зените», например, футболисты крайне недовольны нутриционистом, приведенным Роберто Манчини, и даже тайком захаживают в «Макдоналдс». Где проигрывают – там и неспокойно, оттуда и инсайды. Очень похожий слух на то, что говорилось пару месяцев назад о «Спартаке», не правда ли?» – сообщил Рабинер.