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  • Источник: «Игроки «Зенита» недовольны питанием в клубе и ходят в «Макдоналдс»

Источник: «Игроки «Зенита» недовольны питанием в клубе и ходят в «Макдоналдс»

29 ноября 2017, 13:27
60

Футболисты «Зенита» недовольны питанием в петербургском клубе. Об этом сообщил известный журналист Игорь Рабинер.

«Еще вчера «Зенит», потративший на трансферы летом больше, чем вся остальная Премьер-лига, вместе взятая, все досрочно короновали. Тогда как разговоры о «Спартаке» сводились к внутренним дрязгам и разделу сфер влияния.

А сегодня уже из Удельной доносятся разговоры о том, что в «Зените», например, футболисты крайне недовольны нутриционистом, приведенным Роберто Манчини, и даже тайком захаживают в «Макдоналдс». Где проигрывают – там и неспокойно, оттуда и инсайды. Очень похожий слух на то, что говорилось пару месяцев назад о «Спартаке», не правда ли?» – сообщил Рабинер.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (60)
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Одинокий волк Маквейд
1511951544
Так это аргентинцев от недоедания ветром сдувало.
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multiscan
1511952028
Все деньги уходят на легионеров, вот отсюда и жратва плохая, денег на неё у клуба и не хватает. Скидываться всем им надо на жратву, вот и будет всё в порядке. "Скромных" остатков "зарплаты" на "Бентли" и другие "Феррари" хватит.
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insider_retro
1511952031
Эта инфа сподвигла меня только на то, что бы уяснить - кто такой "нутриционист" и с чем его едят!...)) Остальное хрень, основанная на доносящихся разговорах...
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3a zenit
1511952790
в клубе за жирок по жирному в зарплаты отщипывают.Надо же такую глупость вкинуть)))кроме бургерной больше некуда сходить бедолагам с ихними мульёнами евро))каким нужно быть доходягой чтоб в это поверить))
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per4ik_aye
1511952938
Увидели кого-то в маке, раздули, что питание плохое. Это журналистика.
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zlobny_zenitos
1511953101
Рабинер видимо сидел в МакДаке на удельной (недалеко от базы есть) и ждал, когда же все футболисты Зенита придут и закажут 3 по 50))) Похоже, что кто то пытается прорекламировать желтую букву))) "что должен сделать футболист за 50 рублей"... Вот это футбольные новости! Страшный инсайд!))) Кошмар...видимо совсем писать нечего журналистам...))))
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Nesterenko
1511953295
Чушь все это, чтоб в Зените было плохое питание? Да не смешите пожалуйста.
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777+
1511953726
"Доносятся разговоры", "очень похожий слух" - думал Рабинер серьезный журналист, но судя по его высказываниям (если это его высказывания) - это бред, помойка!!! Манчини правильно делает, что контролирует рацион питания. Для футболиста очень важно что он ест - это можно проконтролировать, а вот сколько и когда - это на совести футболиста. Для этого существует процедура взвешивания, которая проводится несколько раз в неделю.
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ufos73
1511955423
Скоро Мамая и Коко можно будет встретить в пивнушке, за ящиком Жигулевского )))))
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Болельщик Реал Мадрида
1511957593
Я считаю, что подобные заявления, нужно рассматривать как провокационные. Публикуя подобную информацию в СМИ, которые нет-нет, да читают простые люди со скромным доходом. Меня лично вообще раздражает подобное поведение нашей буржуазии. Понятно, что власть которую мы не выбирали, изначально не имела цели, представлять наши интересы, а рвалась к "кормушке" доя решения своих, шкурных вопросов, тем не менее. Вчера Самый Главный Монарх рассказывал, что нужно поддерживать рождаемость и начать платить детские. Он ещё лет пять будет этот закон принимать. Пока не забудет про него и не направит деньги в Сирию или Украину с лозунгом, им нужнее. А если и начут платить эти деньги, то другие представители буржуазии, сразу так поднимут цены на товары детской группы, что эти деньги обесценятся в момент. Давайте лучше "Зенит" кормить! А новых людей привезём из бывших социалистических республик СССР. Они обходятся дешевле, чем граждане родной страны.
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