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  • Широков: «Надеюсь, что ЦСКА сможет добыть ничью в матче с «МЮ»

Широков: «Надеюсь, что ЦСКА сможет добыть ничью в матче с «МЮ»

29 ноября 2017, 12:40
18

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков оценил шансы армейцев на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа московская команда сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

«Гончаренко найдет варианты. Думаю, армейцам будет достаточно и ничьей. Рассчитывать на что-то большее на «Олд Траффорд» в принципе вряд ли возможно.

Но ведь и «Бенфика» должна набрать какие-то очки в Лиге чемпионов. Тем более дома она постарается взять реванш за тот разгром от «Базеля». Так что надеюсь, что даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью», — сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед Широков Роман
Комментарии (18)
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insider_retro
1511952744
Рома оптимистично разложил... Первые полчаса устоят, тогда может что и получится...
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SunRomeS
1511953866
Надеюсь на успешный исход этого матча! Дайте бой, уверен, что сможете. Удачи, удачи и еще раз удачи ЦСКА!!!
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АЛЕКС 58
1511966284
ЦСКА пока везёт на чужих полях. Будет трудно,но всё возможно.Надеемся на Вас парни!
Ответить
river31
1511968699
Будем болеть за армецев! Поредевшие ряды и короткая скамейка сильно осложняют положение, но надеюсь ЦСКА выстоит в этом матче.
Ответить
vladimir-7
1511969852
Удачи ЦСКА с МЮ в ЛЧ и выход в плей-офф.
Ответить
Dominator777
1511969861
Верится с трудом... Но все равно будем "болеть" за армейцев и пожелаем им достойно сыграть с МЮ.
Ответить
OOOVVV.
1511971502
Не смотря на серьёзные потери в стане ЦСКА наши парни должны выстоять. Не боги горшки обжигают! Удачи ЦСКА.
Ответить
neofizer
1511987963
победим!
Ответить
VeniaminS
1511992417
Ждем победы!!!
Ответить
dddolphin
1512330772
Просто желаю евроЛЧ армейцам...чеерез победу ли, через ничью, но ЛЧ.. необходимо стимулировать молодежь не только деньгами, но и турнирами... Удачи, парни! Не подведите !
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