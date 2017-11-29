Широков: «Надеюсь, что ЦСКА сможет добыть ничью в матче с «МЮ»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков оценил шансы армейцев на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что в заключительном матче группового этапа московская команда сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед».

«Гончаренко найдет варианты. Думаю, армейцам будет достаточно и ничьей. Рассчитывать на что-то большее на «Олд Траффорд» в принципе вряд ли возможно.

Но ведь и «Бенфика» должна набрать какие-то очки в Лиге чемпионов. Тем более дома она постарается взять реванш за тот разгром от «Базеля». Так что надеюсь, что даже без лидеров ЦСКА сможет добыть необходимую ничью», — сказал Широков.