Обамеянг может перейти в «Челси» в январе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассчитывает сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно, которое откроется в январе будущего года. Известно, что руководство «Челси» готово воспользоваться этим желанием футболиста.

Сумма трансфера футболиста сборной Габона оценивается в 60 миллионов евро. В текущем сезоне Обамеянг сыграл в 19 матчах своего клуба во всех турнирах, забив 17 мячей и сделав две результативные передачи.

Действующий контракт 29-летнего игрока с «Боруссией» рассчитан до середины 2020 года.