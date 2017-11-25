Обамеянг зимой хочет покинуть «Боруссию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг во время зимнего трансферного окна намерен покинуть немецкий клуб.

Футболист недоволен решением клуба отстранить его от участия в матче 12-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (1:2) в связи с нарушением дисциплины.

«Шмели» хотят получить от продажи 28-летнего габонца не менее 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за «Боруссию» в Бундеслиге 12 матчей, в которых забил 10 голов.

«Боруссия» стала ужасной. На это невозможно смотреть