Радимов предложил пари Глушакову по итогам сезона

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поздравил полузащитника «Спартака» с победой в прошедшем центральном матче тура. Он также предложил капитану красно-белых заключить пари по итогам сезона.

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на шесть человек в ресторане, который выберет победивший», – предложил Радимов в комментариях записи инстаграма Глушакова.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.