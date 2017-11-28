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Радимов предложил пари Глушакову по итогам сезона

28 ноября 2017, 07:07
33

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов поздравил полузащитника «Спартака» с победой в прошедшем центральном матче тура. Он также предложил капитану красно-белых заключить пари по итогам сезона.

«Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора – отличное, спасибо. Но чемпионат продолжается!

Пари по итогам чемпионата: кто ниже окажется, тот оплачивает стол на шесть человек в ресторане, который выберет победивший», – предложил Радимов в комментариях записи инстаграма Глушакова.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Радимов Владислав
Комментарии (33)
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DOCTOR PENALTY
1511843017
Спартак во всех отношениях выше !!!
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Football06
1511844024
Сказать с днем рождения приезжайте ещё , это было как типо мы вас поимели дверь вон там, 3:1 Глушаков, не 5:1, ах да Глушаков Кузяев тебя полностью переиграл..
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Garrincha58
1511847130
столько радости как будто выиграли у Реала или Барсы, а это всего лишь слабый Зенит которого имеют кто хочет и как хочет
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Buyan86
1511847349
Чего радуются? Про 5:1 забыли что ли? Денис как всегда торопится с выводами. Цыплят по осени считают!)))
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семёнычев
1511847603
Крики о том,что "без соли всех съедим" стихли и это радует... Теперь только стать выше Спартака стоит задача.... Вот такой Зенит мне нравится: скромный,незлобивый... Радимов,что там с Лозой? Уже и Ковапёв реваншировался и Трояновский...
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OldenVad
1511849769
Нормальный троллинг ))). Денис красавец!
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ФК Факел
1511852337
Спартак все ровно будет лучше Зенита в этом сезоне !!!!!
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лёвчик
1511853115
тебе бы только по ресторанам с корешами шастать
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Dominator777
1511855514
Трудно прогнозировать по поводу того, какая из команд - Зенит, или Спартак, окажется по итогам чемпионата выше в турнирной таблице. Но вызов брошен ( пари предложено), и если Глушаков отвечает за свои слова, то обязан принять пари.
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Axe111
1511864672
Ах ах ах вот это юмор
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