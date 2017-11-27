Дембеле сообщил, что будет готов играть через две недели

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле сообщил о сроках своего возвращения после травмы. По словам француза, приблизительно через две недели он вернется к тренировкам в общей группе.

«Через две недели я приступлю к работе в общей группе. Восстановление проходит хорошо. Еще две недели, примерно столько», – сказал Дембеле.

Напомним, 20-летний футболист получил повреждение задней поверхности левого бедра в матче четвертого тура Примеры с «Хетафе» (2:1), который состоялся 16 сентября.