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  • Асхабадзе считает, что «Спартак» возьмет реванш у «Зенита» за разгромное поражение в первом круге

Асхабадзе считает, что «Спартак» возьмет реванш у «Зенита» за разгромное поражение в первом круге

27 ноября 2017, 12:46
12

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе в преддверии матча 18-го тура РФПЛ между московской командой и «Зенитом» выразил мнение, что красно-белые смогут добиться убедительной победы и таким образом взять реванш за поражение от петербуржцев со счетом 1:5 в игре первого круга.

«То разгромное поражение в Питере игроки «Спартака» прекрасно помнят, никто его не забыл. Вполне возможно, что они возьмут у «Зенита» реванш за матч первого круга. Может быть, не с таким счетом, но у «Спартака» есть большое преимущество – он играет дома при своих болельщиках.

Кроме того, важно, что «Спартаку» нужно двигаться дальше по турнирной таблице. Если они обыграют соперника, то уже прочно закрепятся наверху. Думаю, что это одна из основных встреч, где определится, готов ли «Спартак» биться за место в Лиге чемпионов.

Учитывая все эти факторы, думаю, игра зрителей не разочарует. «Спартаку» надо забивать, он играет дома и трибуны заставят игроков идти вперед, а не отсиживаться в обороне. «Зенит» тоже приедет за победой: команда борется за чемпионство, о чем неоднократно говорило руководство клуба, практически гарантируя первое место в этом сезоне.

В борьбе с «Локомотивом» матч со «Спартаком» станет для «Зенита» важнейшим. Ну и не стоит забывать, что это будет битва двух итальянцев. Думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 3:1», – сказал Асхабадзе.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Асхабадзе Роман
Комментарии (12)
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alexivanof197
1511776274
считаю тоже что Спартак должен выиграть этот матч
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Спартач_навсегда
1511777170
красава Асхабадзе!!!
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DOCTOR PENALTY
1511777199
1 : 5 мы помним! Ждём ответа! Это ли не стимул?*
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oyabun
1511779012
Ждем достойной ответочки от Спартака!
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neveldomha
1511779060
Тоже мне думальщики. К 9 вечера увидим у кого голова больше, а у кого язык.
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OldenVad
1511781133
Не нравятся мне эти прогнозисты. Победа любит тишину
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alp
1511785384
будет безмерно приятно щелкнуть по носу всем этим прогнозистам победой Зенита. Игра покажет. Всем нормального судейства, и красивой игры, желательно с большим количеством голов.
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alex1951
1511788092
Кто победит? По идее Спартак,играет дома.... Если Зенит ,что тоже возможно,но нелогично... Спартаку нужен этот допинг ,перед игрой с Ливером... Да и вообще ,в случае победы ,сохранится интрига в чемпе, за золото будут биться уже 4 команды и не будет проходных матчей, это хорошо.
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Диктор
1511792615
100 %
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DOCTOR PENALTY
1511811270
Ну вот и дождались ответа! Так лучше.....
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