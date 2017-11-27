Асхабадзе считает, что «Спартак» возьмет реванш у «Зенита» за разгромное поражение в первом круге

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе в преддверии матча 18-го тура РФПЛ между московской командой и «Зенитом» выразил мнение, что красно-белые смогут добиться убедительной победы и таким образом взять реванш за поражение от петербуржцев со счетом 1:5 в игре первого круга.

«То разгромное поражение в Питере игроки «Спартака» прекрасно помнят, никто его не забыл. Вполне возможно, что они возьмут у «Зенита» реванш за матч первого круга. Может быть, не с таким счетом, но у «Спартака» есть большое преимущество – он играет дома при своих болельщиках.

Кроме того, важно, что «Спартаку» нужно двигаться дальше по турнирной таблице. Если они обыграют соперника, то уже прочно закрепятся наверху. Думаю, что это одна из основных встреч, где определится, готов ли «Спартак» биться за место в Лиге чемпионов.

Учитывая все эти факторы, думаю, игра зрителей не разочарует. «Спартаку» надо забивать, он играет дома и трибуны заставят игроков идти вперед, а не отсиживаться в обороне. «Зенит» тоже приедет за победой: команда борется за чемпионство, о чем неоднократно говорило руководство клуба, практически гарантируя первое место в этом сезоне.

В борьбе с «Локомотивом» матч со «Спартаком» станет для «Зенита» важнейшим. Ну и не стоит забывать, что это будет битва двух итальянцев. Думаю, что «Спартак» выиграет со счетом 3:1», – сказал Асхабадзе.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится сегодня, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.