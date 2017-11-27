Вальверде: «Мяч однозначно пересек линию ворот «Валенсии»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал судейскую ошибку, благодаря которой не был засчитан гол Лионеля Месси в ворота «Валенсии» при счете 0:0.

«Очевидно, что гол был. У меня нет желания говорить о переигровке всей встречи, я просто указываю на то, что мяч однозначно пересек линию ворот.

Да, недавно нам повезло в матче с «Малагой», когда перед голом Деулофеу мяч вышел за пределы поля, но сегодняшнее решение навредило нам сильнее. Лайнсмен занял неверную позицию. Вот сейчас мы продолжаем обсуждать, был гол или нет… Но все видели, что он был.

Сейчас сложно сказать, что было бы, если бы гол был засчитан. Но мы точно вышли бы вперед в счете, получив большое преимущество в оставшейся части матча», – сказал Вальверде.

Напомним, что матч 13-го тура испанской Примеры «Валенсия» – «Барселона» завершился со счетом 1:1.