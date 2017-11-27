Игнатьев: «Манчини я пока до конца не раскусил. При нем сложилась непонятная ситуация»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев критически относится к некоторым решениям главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, называя ситуацию, которая сложилась при нем в клубе, непонятной. При этом российский специалист не смог назвать явного фаворита в предстоящем центральном матче тура.

Матч 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, в 19:30 по московскому времени.

—Нет, однозначного фаворита назвать не могу. Мне кажется, что будет ничья. Промес, Адриано и Зе Луиш — великолепные нападающие, находящиеся в хорошем состоянии. У «Спартака» отличная атака! От них исходит много агрессии.

— «Зениту» есть чем ответить — Кокорин, Дриусси, Дзюба.

— Конечно! «Зенит» этим обязательно воспользуется. У «Спартака» в атаке больше экспрессии, больше размаха. А «Зенит» больше выстраивает игру через пас, заставляя соперников ошибаться при выборе позиции. Отмечу у петербуржцев наличие большой группы игроков, не принимавших участие в последнем матче Лиги Европы с «Вардаром». Перед матчем первого круга со «Спартаком» зенитовцы ведь поступили так же, выпустив не основной состав на еврокубковую встречу. Подобное не всегда хорошо, но тогда сработало. Так что небольшое преимущество у «Зенита» все же есть. За «Спартак» говорит статус домашнего матча и желание отыграться за фиаско в Петербурге.

— Помните про существование такого футболиста, как Иван Новосельцев?

— Конечно! Я же работал с ним в «Торпедо».

— На матч с «Вардаром» Роберто Манчини выпустил всех, у кого мало игровой практики, даже молодого защитника Карпова. Но не Новосельцева…

— Это расточительство! То ли кто-то сильно ошибается, то ли не совсем понимает задачи, стоящие перед российским футболом. Говоря об ошибках, имею в виду, качества того или иного футболиста. Либо ошиблись зенитовские селекционеры, либо это делает сейчас Манчини. Пока мы думаем, кем бы заменить в сборной России Игнашевича и двух Березуцких, Манчини думать об этом не хочет. Новосельцев попадал в состав сборной, но не попадает в состав «Зенита». Иван должен уйти в аренду и играть! Теряем серьезного футболиста!

— При этом Манчини утверждает, что «команда недоукомплектована, нужны новые игроки».

— Это уже какое-то баловство! Все у человека есть, а в супе чего-то не хватает. Мне нравится, как Месси сейчас играет, и Неймар, судя по последним играм ПСЖ, пригодился бы «Зениту»… Приобретение футболистов — это постоянный процесс, но надо учиться использовать имеющиеся у тебя кадры. Вы же забрали Нобоа! Мы талантливого игрока сборной Шатова практически похоронили, в «Зените» он почему-то не востребован.

— Справедливости ради, Олег все чаще стал появляться на поле.

— Но разве это заслуга тренера? Приведу пример Семина, который, придя в команду, вернул из аренды никому не нужного Антона Миранчука. А как заиграл Игорь Денисов?! Вот это заслуга тренера, а не трата денег на приобретение футболистов.

— Ждать ли нам чего-то особенного от противостояния двух итальянских тренеров?

— Каррера — это эмоции, человек-мотиватор. Он сам живет игрой и дает возможность подопечным выплескивать эмоции на поле. А вот Манчини я пока до конца не раскусил. При нем сложилась непонятная ситуация, когда на скамейке запасных сидят футболисты, игравшие на чемпионате Европы. Юрий Жирков на самом высоком уровне сыграл против Испании в товарищеском матче, а что же в «Зените»? Опять будет играть Кришито?

— Который не хочет продлевать контракт и летом, скорее всего, уйдет.

— Вот именно. Возможно Манчини умелый педагог и психолог, поэтому ему удается выстраивать атмосферу в коллективе. Но ситуация непростая.

— Ваш прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»?

— Думаю, забьют друг другу по голу и успокоятся. Так что, 1:1.