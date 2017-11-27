Безголевая серия Месси достигла шести матчей подряд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял участие в матче 13-го тура испанской Примеры против «Валенсии». Игра завершилась со счетом 1:1, а гол Месси в этой встрече не был засчитан из-за ошибки судьи.

Для аргентинского футболиста эта встреча стала шестой во всех турнирах, когда он остался без гола (пять в составе клуба, одна – за сборную). Последний раз Месси не забивал в шести матчах подряд летом 2010 года.

При этом Лионель продолжает лидировать в гонке бомбардиров чемпионата Испании. На его счету 12 голов в 13 матчах.

У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов