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    • У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов

    У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов


    3.4
    Голосов: 8
    26.11.2017 23:55
    Ошибка судьи подарила миру очередной скандальный эпизод.

    В матче «Валенсии» и «Барселоны» произошло событие, которое доказывает необходимость видеоповторов и системы видеорегистрации гола. Испанский футбол готовится принять их только со следующего сезона, а пока лидеры чемпионата Испании вынуждены играть с ужасными ошибками. На 30-й минуте игры Месси подключился к атаке «Барсы» из глубины и пробил по воротам. Мяч прилетел в голкипера Нето, но тот неуклюже пропустил его сквозь себя. В отчаянном прыжке вратарь откинул мяч в поле из-за линии. Арбитр посчитал, что гола в этой ситуации не было.

    Во втором тайме «Валенсия» вообще могла победить. Счет открыл Родриго, а дальше хозяева всей командой встали перед собственной штрафной. Нето больше не ошибался, но «Барселона» все равно забила. Месси сделал классный голевой пас на Альбу, который опередил Монтойю. Из последних 34-х голов в ворота «Валенсии» Месси поучаствовал в 27-ми. Только теперь его стараний не хватило для победы. И виноват в этом совсем не аргентинец.

    На повторе отчетливо видно, что судья ошибся в том эпизоде с Месси.

    В социальных сетях много шуток по этой теме.

    Текстовый онлайн матча «Валенсия» – «Барселона»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 8
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    Комментарии (24)
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    Sterh
    1511764803
    А судья спокойно пошел домой с сумкой с эмблемой Реала.
    Ответить
    Аристократ Олжик
    1511765265
    Видеоповторы в Примеру нельзя, а то столько симулянтов попадаться начнут . . .
    Ответить
    Лошак
    1511766250
    Теперь "инопланетянин" ложку до конца карьеры не вынет.
    Ответить
    eriquexruots
    1511776940
    Если присмотреться, боковой был далеко от углового флажка, что повлияло на его решение. С другой стороны, боковой и не мог бежать быстрее летящего после удара мяча, а позиция до удара у него была занята правильно. Главный судья видел всё не сбоку, а спереди, а потому трудно было сказать, пересёк ли мяч линию. Это, несомненно, ошибка судей, но сильно их пинать тоже нельзя, у них не было особо выбора, а вот видео повторы были бы здесь к месту. А вот мы видим всё с удобно установленной камеры на замедленном повторе по ТВ, поэтому судить нам гораздо проще.
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    giluxa1963
    1511795286
    как сказал бы великий Н.Озеров Гол ,х.. штанга
    Ответить
    lNeTl
    1511810425
    "Золотой мяч" восстановит справедливость
    Ответить
    сергейка
    1511843466
    н
    Ответить
    juvseriy
    1511849088
    Если только для определения взятия ворот, ну или еще удаления, это минутное дело посмотреть повтор, нужно посадить двух судей которые бегают за воротами перед мониторами, толку больше будет
    Ответить
    the best of spartak
    1512164191
    Евро-2012 Style! Украина-Англия Edition!
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    vasiok74
    1512245546
    конечно нужны видео повторы.ошибок будет меньше.
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