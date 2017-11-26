У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов

В матче «Валенсии» и «Барселоны» произошло событие, которое доказывает необходимость видеоповторов и системы видеорегистрации гола. Испанский футбол готовится принять их только со следующего сезона, а пока лидеры чемпионата Испании вынуждены играть с ужасными ошибками. На 30-й минуте игры Месси подключился к атаке «Барсы» из глубины и пробил по воротам. Мяч прилетел в голкипера Нето, но тот неуклюже пропустил его сквозь себя. В отчаянном прыжке вратарь откинул мяч в поле из-за линии. Арбитр посчитал, что гола в этой ситуации не было.
Во втором тайме «Валенсия» вообще могла победить. Счет открыл Родриго, а дальше хозяева всей командой встали перед собственной штрафной. Нето больше не ошибался, но «Барселона» все равно забила. Месси сделал классный голевой пас на Альбу, который опередил Монтойю. Из последних 34-х голов в ворота «Валенсии» Месси поучаствовал в 27-ми. Только теперь его стараний не хватило для победы. И виноват в этом совсем не аргентинец.
На повторе отчетливо видно, что судья ошибся в том эпизоде с Месси.
В социальных сетях много шуток по этой теме.
Текстовый онлайн матча «Валенсия» – «Барселона»