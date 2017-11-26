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  • У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов

У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов

В матче «Валенсии» и «Барселоны» произошло событие, которое доказывает необходимость видеоповторов и системы видеорегистрации гола. Испанский футбол готовится принять их только со следующего сезона, а пока лидеры чемпионата Испании вынуждены играть с ужасными ошибками. На 30-й минуте игры Месси подключился к атаке «Барсы» из глубины и пробил по воротам. Мяч прилетел в голкипера Нето, но тот неуклюже пропустил его сквозь себя. В отчаянном прыжке вратарь откинул мяч в поле из-за линии. Арбитр посчитал, что гола в этой ситуации не было.

Во втором тайме «Валенсия» вообще могла победить. Счет открыл Родриго, а дальше хозяева всей командой встали перед собственной штрафной. Нето больше не ошибался, но «Барселона» все равно забила. Месси сделал классный голевой пас на Альбу, который опередил Монтойю. Из последних 34-х голов в ворота «Валенсии» Месси поучаствовал в 27-ми. Только теперь его стараний не хватило для победы. И виноват в этом совсем не аргентинец.

На повторе отчетливо видно, что судья ошибся в том эпизоде с Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В социальных сетях много шуток по этой теме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Текстовый онлайн матча «Валенсия» – «Барселона»

Испания. Примера Испания Барселона Валенсия Месси Лионель Нето
Комментарии (24)
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Татарин за ЦСКА
1511730210
Обидели Месси,но он еще забьет,он боец. Главное что бы этот момент ненадломил команду
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Zubo
1511731003
Нет БОМБАРДИР !!! Не ПОТОМУ ТО НЕТ ВИДЕОПОВТОРОВ !!!!! Не нужно нести охинею !!! Для этого система видеоповторов не нужна, НУЖНА ТОЛьКО ЛИШЬ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ВЗЯТИЯ ВОРОТ !!! И всё , всё что нужно , не нужно вводить в заблуждение читателей !!!
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Zorro 20
1511733863
Ну тут и вратарь на ровном месте лоханулся.
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АртурZaСМ
1511753982
И на кой черт нужны эти арбитры за воротами? стоять в носу ковыряться ?
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Docentusa
1511757937
Слил барсу!
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cska-62
1511764171
Да уж... Тут сложно даже без повтора "не увидеть"... Особенно судье на линии!
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Sterh
1511764803
А судья спокойно пошел домой с сумкой с эмблемой Реала.
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Аристократ Олжик
1511765265
Видеоповторы в Примеру нельзя, а то столько симулянтов попадаться начнут . . .
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Лошак
1511766250
Теперь "инопланетянин" ложку до конца карьеры не вынет.
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eriquexruots
1511776940
Если присмотреться, боковой был далеко от углового флажка, что повлияло на его решение. С другой стороны, боковой и не мог бежать быстрее летящего после удара мяча, а позиция до удара у него была занята правильно. Главный судья видел всё не сбоку, а спереди, а потому трудно было сказать, пересёк ли мяч линию. Это, несомненно, ошибка судей, но сильно их пинать тоже нельзя, у них не было особо выбора, а вот видео повторы были бы здесь к месту. А вот мы видим всё с удобно установленной камеры на замедленном повторе по ТВ, поэтому судить нам гораздо проще.
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