У Месси отобрали гол в важнейшем матче. Потому что нет видеоповторов

В матче «Валенсии» и «Барселоны» произошло событие, которое доказывает необходимость видеоповторов и системы видеорегистрации гола. Испанский футбол готовится принять их только со следующего сезона, а пока лидеры чемпионата Испании вынуждены играть с ужасными ошибками. На 30-й минуте игры Месси подключился к атаке «Барсы» из глубины и пробил по воротам. Мяч прилетел в голкипера Нето, но тот неуклюже пропустил его сквозь себя. В отчаянном прыжке вратарь откинул мяч в поле из-за линии. Арбитр посчитал, что гола в этой ситуации не было.

Во втором тайме «Валенсия» вообще могла победить. Счет открыл Родриго, а дальше хозяева всей командой встали перед собственной штрафной. Нето больше не ошибался, но «Барселона» все равно забила. Месси сделал классный голевой пас на Альбу, который опередил Монтойю. Из последних 34-х голов в ворота «Валенсии» Месси поучаствовал в 27-ми. Только теперь его стараний не хватило для победы. И виноват в этом совсем не аргентинец.

На повторе отчетливо видно, что судья ошибся в том эпизоде с Месси.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Текстовый онлайн матча «Валенсия» – «Барселона»