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    Мората, Азар и Коутиньо сыграют с первых минут в матче «Ливерпуль» – «Челси»

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 13-го тура АПЛ.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен, Салах, Старридж, Коутиньо.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.

    Встреча пройдет на стадионе «Энфилд Роуд». Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    25.11.2017 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 ноября 2017, 19:51

      Отлично!Главное Рюдигера на поле нет!В связи с этим я спокоен)

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