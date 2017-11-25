Мората, Азар и Коутиньо сыграют с первых минут в матче «Ливерпуль» – «Челси»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч 13-го тура АПЛ.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Клаван, Морено, Милнер, Хендерсон, Окслэд-Чемберлен, Салах, Старридж, Коутиньо.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар, Мората.

Встреча пройдет на стадионе «Энфилд Роуд». Начало – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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