Каррера и Глушаков побывали на пивзаводе накануне матча с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и капитан красно-белых Денис Глушаков в преддверии матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» посетили завод по изготовлению пива «Трехгорное» – одного из спонсоров клуба.

«Каррера и Глушаков приехали с чемпионским кубком на пивзавод «Трехгорного», подписывают банки со своим изображением», – написал на своей странице в твиттере журналист Филипп Папенков.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.