Слуцкий на грани отставки из «Халла». США предпримет атаку на ЧМ-2018. Дайджест событий дня

Путин может появиться на жеребьевке ЧМ-18.

Совет Федерации предупредил о возможных атаках на ЧМ-2018 со стороны США.

Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА.

Моуринью позволил себе странные рассуждения об оставшемся для «МЮ» матче с ЦСКА.

Комбаров стал лидером по навесам во всем пятом туре ЛЧ.

Гамула пророчит «Спартаку» и ЦСКА выход в 1/8 Лиги чемпионов.

Робиньо может на 9 лет угодить в тюрьму из-за изнасилования.

Роббен не исключил возможность завершения карьеры после нынешнего сезона.

Озил обозначил зарплату, которую хочет получать в «Барселоне».

Фанаты «Халла» выступают за отставку Слуцкого.