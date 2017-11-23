Моуринью рассматривает вариант поражения от ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает вариант с поражением в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. По словам португальца, его команде не обязательно побеждать в этой встрече.

«Пока я точно не знаю, что нам нужно в матче с ЦСКА. Не думаю, что нам необходима победа. Конечно, мы этого хотим, но я не думаю, что это то, что нам нужно при любом раскладе. Наверное, нам даже ничья не нужна», – сказал Моуринью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0. Англичане лидируют в группе А с 12-ю очками. «Базель» идет вторым, отставая на три балла, как и ЦСКА.