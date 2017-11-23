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Моуринью рассматривает вариант поражения от ЦСКА

23 ноября 2017, 11:13
30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает вариант с поражением в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. По словам португальца, его команде не обязательно побеждать в этой встрече.

«Пока я точно не знаю, что нам нужно в матче с ЦСКА. Не думаю, что нам необходима победа. Конечно, мы этого хотим, но я не думаю, что это то, что нам нужно при любом раскладе. Наверное, нам даже ничья не нужна», – сказал Моуринью.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 1:0. Англичане лидируют в группе А с 12-ю очками. «Базель» идет вторым, отставая на три балла, как и ЦСКА.

Источник: The Sun
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед ЦСКА Моуринью Жозе
Комментарии (30)
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Pablo845
1511426172
Маур скромничает......
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Spartak №1
1511426217
напомните пожалуйста счет первой игры с армейцами..... Есть среди нас те которые верят в то что история повторится с точностью наоборот...... Моуриньо тоже.... не дурак.... он тоже не верит что армейцы столько забьют..... нооо .... чем только черт не шутит
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Чермындыр
1511426646
лукавит
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Костефан
1511427193
Гениально, Жозе!.. Только после таких речей не удивляйся, что у тебя многие думают "Хорошо, пусть 0-0" и в конце концов все сливают
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Татарин за ЦСКА
1511429271
В данном случае нам и Лига Европы важнее,чем играть в ЛЧ. В Ле больше шансов поиграть больше,а в ЛЧ сразу вылет в 1/8. Такой подбор игроков нам ни принесёт хорошего результата после группы
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bset
1511429832
Ну и слейте нам. А Бенфика пусть наконец наберет очки престижа. И будут все довольны.
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Igor Belousov
1511430474
моуриньо боится цска
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Ник_ЦСКА
1511431037
Хитрый лис, опять хочет соперника таким образом расслабить!
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Atoniq
1511431047
Моур расслабляет бдительность, пускает пыль в глаза, запутывает, вообщем лукавит Португал..я бы поверил в это если бы они Базель обули, но никак не после проигрыша…
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dok66
1511446216
Очень надеюсь , что эта фраза маура сильно разозлит ЦСКА ! И ЦСКА в самом деле выиграет !
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