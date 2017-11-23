Доннарума: «Не пугает, что меня называют преемником Буффона»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарума поделился мнением о голкипере «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффоне.

«Джиджи всегда был для меня примером для подражания. Я старался быть похожим на него и в жизни. Ты должен быть чемпионом везде, прежде чем ступишь на поле.

С момента начала моей карьеры Джиджи не раз говорил обо мне в интервью. Что сказать… Я могу только гордиться и радоваться, что такой чемпион хвалит меня. Должен поблагодарить его за поддержку.

Мы познакомились в сборной Италии. До этого я был простым поклонником Буффона, но мне посчастливилось играть и тренироваться вместе с этим великим голкипером. Когда Буффон в игре, я всегда внимательно наблюдаю за ним. Он навсегда вошел в историю, и я считаю правильным все время учиться у него.

Все говорят, что я сменю его, однако я должен много работать. Нельзя останавливаться. Когда хочешь играть на очень высоком уровне, нельзя давать себе поблажек. То, что меня зовут преемником Джиджи, меня не пугает. Но чтобы выйти на его уровень, мне еще надо расти и расти», — сказал Доннарума.

Ранее Буффон говорил, что Доннарума — наиболее интересный вратарь в современном футболе.