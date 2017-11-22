Гончаренко: «В ЦСКА не играют только те, кто в больнице»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с травмой Георгия Щенникова. Защитник армейцев попросил замену еще на 20-й минуте, но покинул поле только в начале второго тайма. Вместо него вышел Кирилл Набабкин.

«У нас такая команда, что все должны быть в строю. Не играют те, кто в больнице. Сегодня Леха Березуцкий пришел на костылях. И то думали его выпустить.

Конечно, это шутка. Зная уровень терпимости боли, надеялся, что Щенников сможет перебороть. Когда же он не смог ходить, пришлось менять», – сказал Гончаренко.

ЦСКА обыграл «Бенфику» со счетом 2:0. Российская команда обеспечила себе третье место в группе Лиги чемпионов.

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