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  • Червиченко: «Не понимаю настроения болельщиков. Выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы – уже успех»

Червиченко: «Не понимаю настроения болельщиков. Выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы – уже успех»

22 ноября 2017, 18:27
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) оценил шансы московского клуба на попадание в плей-офф еврокубка.

После данного результата красно-белые набрали шесть очков и гарантировали себе участие в весенней части Лиги Европы.

«Честно говоря, я не люблю шапкозакидательские настроения, когда мечты пытаются считать реальностью. Я не понимаю настроения болельщиков. Мне кажется, что выход в Лигу Европы – это уже успех, и у этого «Спартака», думаю, в этом турнире куда больше перспектив, нежели в плей-офф Лиги чемпионов. Да, по деньгам и престижу было бы лучше остаться в ЛЧ, но выступление на этом турнире быстро закончиться, а в Лиге Европы можно будет пободаться.

Не нужно развивать здесь стратегию, нужно реально оценивать наши силы, место «Спартака» в европейском футболе, и должно быть понимание, что в плей-офф ЛЧ наши команды, к сожалению, пока что посторонние. Выход на «Баварию», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», может, зрелищем будет неплохим, но есть ощущение, что увидим мы избиение. А в Лига Европы нашим клубам подходит, они там и побеждали, и у «Спартака» там шансы будут весомее», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Лига чемпионов Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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piligrim1986
1511365872
после севильи верилось с лучшее, но так-то он прав.
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Марсович
1511366148
Какой успех. Первенство бани.
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polozovs
1511366888
Впервые согласен
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VVM1964
1511367798
КТО ТО ЧТО ТО НАПУТАЛ - ЧЕРВИЧЕНКО НЕ МОГ ЭТОГО СКАЗАТЬ , НО ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ НЕ ОШИБКА - ТО ВЫНУЖДЕН ПРИЗНАТЬ НАШИ МЫСЛИ СОВПАЛИ ( ПРИ ВСЕЙ МОЕЙ К НЕМУ АНТИПАТИИ ) .
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Полная Канистра
1511367866
вот это да честно не ожидал от него такое видать читает наши коменты На поправку пошёл но выписывать пока ещё рано
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OfaZavr
1511367928
ух ты опять все верно и по делу говорит, согласен с ним.
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Масоха
1511370633
Самому не верится,но я с ним согласен. Как по мне,так в ЛЕ шансов больше, чем в ЛЧ.
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Kosmotoga
1511373489
Наши люди так устроены они отчасти пессимисты и максималисты.От сборной требуют игры уровня Германии от Спартака побед в ЛЧ.....в общем глупый люд в основном.Импульсивный.
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kuchipachi
1511374002
Вчерашнее настроение легко объяснимо - это как проиграть в финале лиги чемпионов, обидно, хоть и понимаешь, что ты ж играл в финале. Примерно вчера так же было. Да и в ЛЕ много команд, которые вряд ли будут по зубам, там вероятно и атлетико и боруссия будут. Не говоря о тех, кто сейчас там играет, тот же лацио и арсенал. Легко ни где не будет в любом случае
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vitvik
1511379030
Кони до нынешней Лиги четыре раза подряд в упорнейшей борьбе четвёртое место завоёвывали. Почему Спартаку третьего стесняться?
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