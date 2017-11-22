Червиченко: «Не понимаю настроения болельщиков. Выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы – уже успех»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) оценил шансы московского клуба на попадание в плей-офф еврокубка.

После данного результата красно-белые набрали шесть очков и гарантировали себе участие в весенней части Лиги Европы.

«Честно говоря, я не люблю шапкозакидательские настроения, когда мечты пытаются считать реальностью. Я не понимаю настроения болельщиков. Мне кажется, что выход в Лигу Европы – это уже успех, и у этого «Спартака», думаю, в этом турнире куда больше перспектив, нежели в плей-офф Лиги чемпионов. Да, по деньгам и престижу было бы лучше остаться в ЛЧ, но выступление на этом турнире быстро закончиться, а в Лиге Европы можно будет пободаться.

Не нужно развивать здесь стратегию, нужно реально оценивать наши силы, место «Спартака» в европейском футболе, и должно быть понимание, что в плей-офф ЛЧ наши команды, к сожалению, пока что посторонние. Выход на «Баварию», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед», может, зрелищем будет неплохим, но есть ощущение, что увидим мы избиение. А в Лига Европы нашим клубам подходит, они там и побеждали, и у «Спартака» там шансы будут весомее», – сказал Червиченко.