Дзюба – Кузяеву: «Если б ты мне не отпасовал, я бы тебя загрыз»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от своего первого гола в нынешнем сезоне чемпионата России, который состоялся в матче с «Тосно» (5:0).

Напомним, что голевую передачу на форварда сделал полузащитник Далер Кузяев.

— Насколько раскрепостил вас результат в матче с «Тосно»?

— Неприятно не забивать на протяжении двух месяцев. Самое главное было победить. Важно, что завоевали три очка. Все конкуренты выиграли, поэтому понимали, что нужно побеждать. То, что забили много, — хорошо, отличились многие футболисты. Для меня это важный гол и в психологическом плане, и в моральном. Для команды важно было победить со счетом 5:0. Все понимают, что дальше будут игры еще сложнее, и нужно быть к ним готовыми.

— Поблагодарили Кузяева за передачу?

— Мне было приятно. Я кричал ему. Потом ему говорил: «Если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз прям там». Далер очень классный пас отдал, провел очень сильный матч. Как только он отдал мне передачу, я сразу поблагодарил его. Ждал от него передачи. Если бы не отдал, я бы точно его поймал где-нибудь. Если честно, он молодец. Этот гол на 90% его заслуга.