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  • Дзюба – Кузяеву: «Если б ты мне не отпасовал, я бы тебя загрыз»

Дзюба – Кузяеву: «Если б ты мне не отпасовал, я бы тебя загрыз»

22 ноября 2017, 14:20
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от своего первого гола в нынешнем сезоне чемпионата России, который состоялся в матче с «Тосно» (5:0).

Напомним, что голевую передачу на форварда сделал полузащитник Далер Кузяев.

— Насколько раскрепостил вас результат в матче с «Тосно»?

— Неприятно не забивать на протяжении двух месяцев. Самое главное было победить. Важно, что завоевали три очка. Все конкуренты выиграли, поэтому понимали, что нужно побеждать. То, что забили много, — хорошо, отличились многие футболисты. Для меня это важный гол и в психологическом плане, и в моральном. Для команды важно было победить со счетом 5:0. Все понимают, что дальше будут игры еще сложнее, и нужно быть к ним готовыми.

— Поблагодарили Кузяева за передачу?

— Мне было приятно. Я кричал ему. Потом ему говорил: «Если бы ты мне не отдал, я бы тебя загрыз прям там». Далер очень классный пас отдал, провел очень сильный матч. Как только он отдал мне передачу, я сразу поблагодарил его. Ждал от него передачи. Если бы не отдал, я бы точно его поймал где-нибудь. Если честно, он молодец. Этот гол на 90% его заслуга.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кузяев Далер
Комментарии (15)
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Татарин за ЦСКА
1511349761
Дзюба-грызун.Крыса чтоли???
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somn
1511349952
Игра Кузяева мне нравится всё больше и больше.
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polt
1511350433
Забить в пустые ворота после такого паса-это все, что может Дзюба на сегодняйший день.
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insider_retro
1511356249
Как часто и бывает - нападающие чаще очень зависимы от распасовщиков!.. И когда классный пасующий, то и забивающий при деле!..))
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prezent2017
1511356382
Давай Вардару забей, без Кузяева!
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Полная Канистра
1511360412
вот так во на халяву он и забивает а нет чтобы самому финты и обводки делать не может голова ведь у него дубовая
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plehanov6
1511445197
Я бы сказал на 95%
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