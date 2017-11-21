Украинское правительство может запретить трансляцию ЧМ-2018 на территории страны

Верховная Рада Украины может запретить трансляцию матчей чемпионата мира-2018 на территории страны.

Депутатами Викторией Сюмар («Народный фронт»), Еленой Кондратюк («Батькивщина») и Ольгой Черваковой («Блок Петра Порошенко») был разработан и внесен в Раду законопроект «О внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании».

Пояснительная записка к законопроекту, помимо прочего гласит, что «законопроектом предлагается внесение изменений в закон «О телевидении и радиовещании» с целью урегулирования норм действующего законодательства о противодействии информационной агрессии и пропаганде государства-агрессора путем предоставления права Министерству информационной политики Украины заключать соглашения с телерадиоорганизациями и заказывать производство передач, целью которых является развенчание мифов государства-агрессора».

Проектом документа также предоставляется право «Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины».

Если законопроект утвердят, то окончательное решение по показу данных событий будет принимать руководство НОТУ. В то же время глава телекомпании Зураб Аласания ранее заявлял, что организация не намерена транслировать игры мирового первенства, которое состоится на территории России.