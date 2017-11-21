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  • Украинское правительство может запретить трансляцию ЧМ-2018 на территории страны

Украинское правительство может запретить трансляцию ЧМ-2018 на территории страны

21 ноября 2017, 16:22
72

Верховная Рада Украины может запретить трансляцию матчей чемпионата мира-2018 на территории страны.

Депутатами Викторией Сюмар («Народный фронт»), Еленой Кондратюк («Батькивщина») и Ольгой Черваковой («Блок Петра Порошенко») был разработан и внесен в Раду законопроект «О внесении изменений в закон «О телевидении и радиовещании».

Пояснительная записка к законопроекту, помимо прочего гласит, что «законопроектом предлагается внесение изменений в закон «О телевидении и радиовещании» с целью урегулирования норм действующего законодательства о противодействии информационной агрессии и пропаганде государства-агрессора путем предоставления права Министерству информационной политики Украины заключать соглашения с телерадиоорганизациями и заказывать производство передач, целью которых является развенчание мифов государства-агрессора».

Проектом документа также предоставляется право «Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не осуществлять трансляцию мероприятия, в том числе спортивного или развлекательного, проведение которого происходит на территории государства-агрессора и/или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины».

Если законопроект утвердят, то окончательное решение по показу данных событий будет принимать руководство НОТУ. В то же время глава телекомпании Зураб Аласания ранее заявлял, что организация не намерена транслировать игры мирового первенства, которое состоится на территории России.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Весь мир
Комментарии (72)
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Dr Metal
1511271111
Да тупо денег нет купить трансляции
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Тraumtanzеr
1511271241
Три телки решили лишить мужиков футбола))Годно, я прям жду этого закона)
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niko5
1511271581
А мы тлять,заплачем!!Кто футбол любит-посмотрит и приехать сможет,а кому по хрену-ну и плевать на них!!Чемпионат мира это зрелище не Российское,а мировое!
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Dimka_Foxy
1511271768
А птицы когда с России прилетают в Украину, их сразу ловит птичий патруль и жёстко разбирается как с агентом из страны-агрессора?)
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insider_retro
1511271851
Правильно... От проектов к делу и реализации... А заодно отменить спутниковое ТВ, поснимать тарелки, запретить интернет, голубей, дымы и собак, как средства обмена информацией....))
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Федорыч-НН
1511272073
Нам остается только поднять правую руку вверх, набрать побольше воздуха и с криком: "Да и Х. с ними" опустить ее резко вниз.
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GoldPlayFIFARus9
1511272709
Из разряда:"заплачу кондуктору за проезд и не поеду,на зло ему". Сами себе ноги отпиливают,а виновата будет Россия
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STAFOR13
1511273313
насколько нужно быть недалёким, что бы делая хуже своему народу, думать что будет хуже нам... просто сказали бы правду, что даже на 1 матч денег нет (у потрашенко пока ещё карманы не полностью до выборов набиты), ФИФА им бесплатно права на телетрансляции и тд не даст, пускай делают что хотят. Главное ДНР и ЛНР уверен что этих людей порадует их нынешнее правительство трансляциями., если что и мы можем помочь, а копателям чёрного моря, пускай "братья" помогут, которых они сами так прозвали, они ведь тоже не вышли на ЧМ.
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yarik1_78
1511275298
Пусть салоеды сосут болт вместо футбола,или пусть скачут на майдане!Пофиг на них,надоели.
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fanchik
1511278164
От "тупизны" чиновников всегда страдают обычные жители той или иной страны
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