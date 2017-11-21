Абрамов: «Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть»

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Зенит» может вновь крупно обыграть «Спартак», если игроки сине-бело-голубых подойдут к матчу 18-го тура РФПЛ с должным настроением и сыгранностью.

В поединке первого круга в Санкт-Петербурге подопечные Роберто Манчини нанесли красно-белым разгромное поражение со счетом 5:1.

«В «Зените» есть все, чтобы обыграть красно-белых. Роберто Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть.

Никто не сомневается, что «Зенит» ─ сильнейшая команда в российском чемпионате. Вопрос в том, в каком настроении и с какой сыгранностью сине-бело-голубые подойдут к этой игре. Посмотрите, как играет «Зенит», когда футболисты начинают доверять друг другу. Меня приглашал в Петербург Сергей Фурсенко, и я видел вживую игру с «Тосно». При счете 2:0 ─ это же началась «Барселона» настоящая! Они играют в пас, не жадничают, уверены в себе.

«Спартак» приобрел такую же уверенность. Как играли с «Краснодаром»! Они в очень хорошей форме, игра будет очень интересная. Жду, что «Зенит» докажет свое право на чемпионство. Если они выиграют вторую игру над «Спартаком», то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно», – сказал Абрамов.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.