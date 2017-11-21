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  • Абрамов: «Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть»

Абрамов: «Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть»

21 ноября 2017, 15:59
36

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что «Зенит» может вновь крупно обыграть «Спартак», если игроки сине-бело-голубых подойдут к матчу 18-го тура РФПЛ с должным настроением и сыгранностью.

В поединке первого круга в Санкт-Петербурге подопечные Роберто Манчини нанесли красно-белым разгромное поражение со счетом 5:1.

«В «Зените» есть все, чтобы обыграть красно-белых. Роберто Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть.

Никто не сомневается, что «Зенит» ─ сильнейшая команда в российском чемпионате. Вопрос в том, в каком настроении и с какой сыгранностью сине-бело-голубые подойдут к этой игре. Посмотрите, как играет «Зенит», когда футболисты начинают доверять друг другу. Меня приглашал в Петербург Сергей Фурсенко, и я видел вживую игру с «Тосно». При счете 2:0 ─ это же началась «Барселона» настоящая! Они играют в пас, не жадничают, уверены в себе.

«Спартак» приобрел такую же уверенность. Как играли с «Краснодаром»! Они в очень хорошей форме, игра будет очень интересная. Жду, что «Зенит» докажет свое право на чемпионство. Если они выиграют вторую игру над «Спартаком», то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно», – сказал Абрамов.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто
Комментарии (36)
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Illars
1511269375
"Никто не сомневается, что «Зенит» ─ сильнейшая команда в российском чемпионате." - парень-то не промах, я смотрю. "...игру с «Тосно». При счете 2:0 ─ это же началась «Барселона» настоящая!" а после этого уже можно даже не читать. " Если они выиграют вторую игру над «Спартаком», то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно" - унесите его, плиз
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Dimka_Foxy
1511269411
Манчини опытнее конечно, тут спору нет. Но на одном опыте не вывезешь, игры то нет. Даже как то страшновато перед матчем. По игре фаворит Спартак.
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APchelov
1511269533
Давно не читал подобного бреда )
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Dimka_Foxy
1511269557
Командам удачи. Надеюсь на беспристрастное судейство и пусть победит сильнейший
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niko5
1511270360
А я -не сомневаюсь-у них еще в носе не кругло быть самой сильной командой в России!!!Это может утверждать только Геннадий Орлов и ему подобные из Питера! А мы из Нижнего в это не верим и из Москвы нас поддержат!!Не сомневаюсь!!!
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hevbn 28
1511270544
"Предсказатель" нашелся или выиграют или проиграют. А по поводу того ,"что никто не сомневается, что Зенит самая сильная команда в стране" это очень спорно потому что так нельзя сказать и по игре (у команды только что была длинная серия , когда они не могли вообще забить) и ладно Зенит шел бы на первом месте, но этого тоже нет и вообще если Спартак выиграет у Зенита (а он на это способен) ,то он их почти догонит, чего я ему и желаю.
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Zenmaster
1511270739
Порвать , разорвать -- громкие слова -- как болезнь что ли передаётся !!? Встретятся две из сильнейших команды -- ожидаю красивую и зрелищную игру !!! Победа 50% на 50% !
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Павелий
1511272140
Что ты куришь, Абрамов? Зенит сильнейший в чемпионате только по бюджету. Лучшая атака - у Спартака, одна из лучших защит - у Амкара. Лучшие болельщики у Спартака, Краснодара, Ростова и Ахмата. Барселону он увидел... Реально с Орловым куришь что-то запрещённое, не иначе.
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insider_retro
1511272756
Если судьи не испортят игру, а драки и травмы не собьют градус поединка, то команды могут исполнить замечательный триллер!!.. С стартовым свистком ВСЕ доводы в пользу кого-либо обесцениваются!..))
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Бестолковый
1511275101
«Манчини может опять порвать «Спартак» 5:1, а может и проиграть». А я предвкушаю очередной судейский скандал. Там свистнули, а там нет. А если бы свистнули , то глядишь бы выиграли, и понеслась......
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