Чалханоглу обошелся «Милану» в 20 миллионов

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу прошедшим летом перешел из «Байера». До сих пор сумма трансфера держалась в секрете. Теперь стало известно, что немец турецкого происхождения обошелся итальянскому клубу в 20 миллионов евро, сообщает Sky Sports. Кроме этой цифры немецкая сторона может заработать дополнительно четыре миллиона евро в качестве различных бонусов.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 23-летний футболист провел восемь матчей в Серии А, забив в них один гол и сделав две результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2021 года.