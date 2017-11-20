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  • Заболотный: «Зенит» полностью переиграл «Тосно» и заслуженно победил»

Заболотный: «Зенит» полностью переиграл «Тосно» и заслуженно победил»

20 ноября 2017, 08:03
2

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный считает, что «Зенит» заслуженно обыграл его команду. Он не стал винить в поражении судью, назначившего пенальти в первом тайме, который стал седьмым в сезоне в ворота команды из Ленинградской области.

Матч 17-го тура РФПЛ «Зенит» – «Тосно» завершился со счетом 5:0. «Зенит» идет на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на три балла. «Тосно» располагается на 13-м месте, имея на своем счету 17 очков.

— Мы старались, но «Зенит» полностью нас переиграл и заслуженно победил, тут нечего сказать. Стараемся играть, иногда неправильно, из-за этого соперник больше владеет мячом и качественнее атакует. Но думаю, этот опыт поможет нам.

— Сломал ли игру пенальти?

— Скорее, совокупность всех факторов. Седьмой пенальти в наши ворота... Не знаю, это мы неправильно играем или соперник в данном плане оказывается лучше. Надо анализировать, смотреть записи, работать над этим.

— Может пока непривычно играть при такой большой аудитории?

— Робости от трибун не было, думаю, дело не в этом. У нас просто выпали два-три игрока, неудачно вошли в игру, и из-за этого качество игры пострадало.

— Вы получали вызов в сборную России, где много зенитовцев. Судя по счету, не удалось подсмотреть у них все их козыри...

— В сборную приезжаешь не для того, чтобы что-то у кого-то подсмотреть. Там ты работаешь в команде, наигрываем связи, уделяем внимание схемам.

— Понравилось ли вам играть под закрытой крышей?

— Своеобразное новшество для меня, играешь, как будто в манеже. Но приятно. Не холодно, можно в шортах. А вот по полю вопросы есть. Но это проблемы «Зенита». В прошедшей игре мы находились в равных условиях.

— В следующем туре «Зениту» играть в гостях со «Спартаком». Кто в данный момент сильнее?

— Не знаю... Это две очень хорошие команды, с мастеровитыми игроками в составе. Не знаю, каким будет результат, посмотрим.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Тосно Заболотный Антон
Комментарии (2)
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Arsenal Tula LDPR
1511163331
Тосно слабое
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Alex ostrov
1511167372
Дзюбу на Заболотного надо менять,Дзюба на порядок слабее
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