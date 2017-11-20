Аршавину понравился стадион «Санкт-Петербург»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург. Напомним, что сегодня 36-летний россиянин принял участие в церемонии, посвященной чемпионству сине-бело-голубых в РФПЛ в 2007 году.

– Приятная церемония, настроение хорошее. Стадион очень понравился. Здесь тепло, не дует, не мокро. Все очень красиво.

– Через неделю матч со «Спартаком». Можете вспомнить самый яркий матч против них?

– Сразу приходит на ум встреча на «Локомотиве», когда мы их 3:0 обыграли в 2004-м году.

– Удается поддерживать контакт с бывшими одноклубниками?

– Общаюсь с Быстровым, Анюковым, Денисовым – всеми теми, с кем общался и во время периода в «Зените».