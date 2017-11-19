Черчесов: «Сборную проверяли на допинг. Я и себя предложил проверить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проверке на допинг футболистов национальной команды.

Стоит отметить, что все игроки сборной прошли допинг-тест после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром (0:2) в Краснодаре.

«На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек.

Нас все время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — сказал Черчесов.