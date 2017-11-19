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  • Черчесов: «Сборную проверяли на допинг. Я и себя предложил проверить»

Черчесов: «Сборную проверяли на допинг. Я и себя предложил проверить»

19 ноября 2017, 23:12
6

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проверке на допинг футболистов национальной команды.

Стоит отметить, что все игроки сборной прошли допинг-тест после товарищеского матча с Кот-д’Ивуаром (0:2) в Краснодаре.

«На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить. Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек.

Нас все время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», — сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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vick-north-west
1511123579
Через год узнаете, если какие-то результаты на ЧМ будут, то к гадалке не ходи - найдется в ФИФА свой Макларен, а у него свой Родченков в сборной.
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Silver 76
1511123826
Англичане козлы опять на нас бочку допинга катят.Не могут простить что мы ЧМ у них из под носа увели.
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stream15
1511126653
Нужно было черчесова проверить на содержание мозга в голове.
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VeniaminS
1511126828
Достали уже с этим допингом всех!!!
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vodomut
1511155628
Черчесова необходимо проверить на профпригодность!
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