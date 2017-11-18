Каррера: «Мы встали на правильный путь. Теперь будет легче»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 17-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:4).

«Сейчас мы встали на правильный путь. Возможно, нам было трудновато входить в новый сезон после того, что мы совершили в прошлом. Может быть, мы решили, что теперь будет легче. Что ж, на ошибках учатся.

Мы сделали выводы. Поняли, что если не будем играть с прежним желанием, самоотдачей, эмоциями, то не сможем выигрывать. И это касается не только нас. Без этих составляющих проиграть может любая команда», — сказал Каррера.

«Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблцие, набрав 28 очков.