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  • Смолов и Клаэссон сыграют в атаке у «Краснодара», Зе Луиш и Луис Адриано – впереди у «Спартака»

Смолов и Клаэссон сыграют в атаке у «Краснодара», Зе Луиш и Луис Адриано – впереди у «Спартака»

18 ноября 2017, 15:19
9

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 17-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Клаэссон, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Поединок состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар
Комментарии (9)
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Бугимен
1511009944
Будет интересная игра,отступать не куда,надо побеждать!И составы хорошие у всех.Думаю,что быки победят.
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газмяс67
1511010295
вся надежда на луиша в атаке и джикию в обороне!!!!!
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Kotofey75
1511011530
Ждем..
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Gullit 76
1511011867
Жду шесть голов.
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Taps
1511013836
"Десять негритят" Агата Кристи. Снова в России.
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slavа0508
1511014819
Просто великолепный первый тайм,,,,,посмотрим что будет дальше,,,
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a-rakhmatov
1511018712
Спартак порвал быков и набирает чемпионскую форму......с победой Спартачей)))
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