Смолов и Клаэссон сыграют в атаке у «Краснодара», Зе Луиш и Луис Адриано – впереди у «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 17-го тура РФПЛ.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберезкин, Перейра, Клаэссон, Смолов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

Поединок состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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