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Роналду: «Не согласен с критикой в свой адрес»

18 ноября 2017, 08:45
5

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметил, что его неправильно воспринимают. Португальца огорчает оценка его игры на поле исключительно по забитым голам.

«Думаю, все наладится. Я не согласен с тем, что обо мне говорят. Во мне видят машину, которая должна забивать в каждом матче. Меня оценивают лишь по голам. Я принимаю критику, но не согласен с ней. Но я не в состоянии контролировать мир, а поэтому мне приходится смириться с этим», – сказал Роналду.

Футболист в текущем сезоне в чемпионате Испании в семи матчах забил один гол.

Источник: L' Equipe
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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qwerty991
1510990985
У всех бывают спады.
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Ronaldinho BrazilBarsa
1510992115
пенсия
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grafff
1510992955
ну и за что ему ЗМ давать? За пять мячей Баварии, за то что они на ЧЕ третье место в группе заняли и он в финале сломался и на лавке просидел? Глупо!!!!! Почему его Пепе не отдать, он хоть финал доиграл!
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84aivengo
1510995447
его время ушло....
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Schicko_008
1510998936
А то что он сейчас лучший бомбардир лч никого ре трогает?
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