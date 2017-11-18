Роналду: «Не согласен с критикой в свой адрес»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отметил, что его неправильно воспринимают. Португальца огорчает оценка его игры на поле исключительно по забитым голам.

«Думаю, все наладится. Я не согласен с тем, что обо мне говорят. Во мне видят машину, которая должна забивать в каждом матче. Меня оценивают лишь по голам. Я принимаю критику, но не согласен с ней. Но я не в состоянии контролировать мир, а поэтому мне приходится смириться с этим», – сказал Роналду.

Футболист в текущем сезоне в чемпионате Испании в семи матчах забил один гол.