Моуринью: «Смогут ли Ибрагимович и Лукаку играть вместе? Легко»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнением, что нападающие Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку вместе смогут эффективно взаимодействовать на поле.

Напомним, 36-летний швед восстановился после разрыва крестообразных связок колена. Игрок может сыграть в матче 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Смогут ли Ибрагимович и Лукаку играть вместе? Легко. Хороших игроков просто сочетать в одной команде.

Ибрагимович полностью восстановился. На данный момент нельзя требовать от него полный матч или несколько игр подряд, как это было на протяжении всей его карьеры.

Ему надо время, чтобы полностью вернуться на свой уровень. Речь о его физической подготовке, уверенности и яркость. В остальном – просто невероятно, вернулся в строй и готов играть», – сказал Моуринью.