Гвардиола – лучший тренер АПЛ по итогам октября

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам октября. Данную награду испанец выиграл второй месяц подряд.
В борьбе за звание лучшего тренера Гвардиола в голосовании опередил Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»), Арсена Венгера («Арсенал») и Шона Дайча («Бернли»).
В октябре «Манчестер Сити» выиграл три матча из трех. На данный момент команда единолично лидирует в турнирной таблице.
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Источник: Premierleague.com