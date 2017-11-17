Берлускони назвал Анчелотти идеальным выбором для сборной Италии

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони назвал идеального тренера, который должен возглавить сборную Италии.

«В том случае, если Анчелотти назначат главным тренером сборной Италии, то федерация сделает правильный шаг. На данный момент итальянский футбол находится не в лучшем состоянии, и неудача в отборе на чемпионат мира – серьезный удар по стране.

Лично я разочарован, что Италии не будет на турнире в России. Мы должны вернуться в нужное русло и пригласить тренера с международным опытом», – приводит слова Берлускони Porta.

Напомним, что после непопадания сборной Италии на ЧМ-2018 с поста главного тренера команды был уволен Джампьеро Вентура. Итальянцы впервые с 1958 года не смогли выйти в финальную часть чемпионата мира.