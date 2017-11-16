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  • Смертин: «Россия готова к ЧМ. Не могу представить, насколько это будет грандиозное событие»

Смертин: «Россия готова к ЧМ. Не могу представить, насколько это будет грандиозное событие»

16 ноября 2017, 16:57
6

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в России.

«Что касается готовности нашей страны к чемпионату мира, то мы готовы. Еще этой весной я бы вам ответил с небольшой толикой сомнения, но сейчас его нет. Прошедший Кубок конфедераций был генеральной репетицией, прекрасной возможностью опробовать стадионы.

Оргкомитет тоже сработал прекрасно. Мы показали гостеприимство в четырех городах. Все было замечательно. И мы пробудили наших болельщиков, тех людей, которые слышали о ЧМ-2018, но подзабыли об этом. Мы им напомнили, подсказали.

Были футбольные скептики, которые сомневались, что после тяжелых локальных чемпионатов иностранные игроки будут выкладываться на полную. Но когда эти люди увидели уровень футболистов, их самоотдачу, то поняли, что можно ожидать от чемпионата мира в России. Поэтому я искренне говорю, что мы готовы, и с нетерпением жду ЧМ-2018. Даже не могу представить, насколько это будет грандиозное событие. Я видел этот турнир в других странах, но когда ты принимаешь его в своей стране, это совершенно другие эмоции», — сказал Смертин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Весь мир
Комментарии (6)
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tilvan
1510842692
Стадионы все достроили? Ифраструктуру, дороги. Готовы они
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Алеха32
1510844597
Вот только название статьи прочитал и очень смешно стало. Спасибо хорошая шутка...
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aurora5858
1510847773
Готовы организационно. Кроме сборной. Физика и тактика плоха О технике говорить бесполезно. Жду с тревогой. Лишь бы не плюнули по большому.
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shinnik
1510848322
*****,и Этот баллотироваться собрался...?) А,давай,с такой фамилией,ещё и проголосуем..
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nemolod
1510901908
В столицах может быть,а вот в других городах-очень сомнительно!
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