Смертин: «Россия готова к ЧМ. Не могу представить, насколько это будет грандиозное событие»

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира в России.

«Что касается готовности нашей страны к чемпионату мира, то мы готовы. Еще этой весной я бы вам ответил с небольшой толикой сомнения, но сейчас его нет. Прошедший Кубок конфедераций был генеральной репетицией, прекрасной возможностью опробовать стадионы.

Оргкомитет тоже сработал прекрасно. Мы показали гостеприимство в четырех городах. Все было замечательно. И мы пробудили наших болельщиков, тех людей, которые слышали о ЧМ-2018, но подзабыли об этом. Мы им напомнили, подсказали.

Были футбольные скептики, которые сомневались, что после тяжелых локальных чемпионатов иностранные игроки будут выкладываться на полную. Но когда эти люди увидели уровень футболистов, их самоотдачу, то поняли, что можно ожидать от чемпионата мира в России. Поэтому я искренне говорю, что мы готовы, и с нетерпением жду ЧМ-2018. Даже не могу представить, насколько это будет грандиозное событие. Я видел этот турнир в других странах, но когда ты принимаешь его в своей стране, это совершенно другие эмоции», — сказал Смертин.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.