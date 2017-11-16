Зобнин: «С таким составом «Спартак» может обыгрывать любого соперника»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что в оптимальном составе красно-белые способны выиграть у любой команды мира. Также россиянин поделился эмоциями от своего возвращения на поле после травмы крестообразных связок.

«Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон еще не закончен, играть половину чемпионата, все поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес», – отметил Зобнин.