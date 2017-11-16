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  • Зобнин: «С таким составом «Спартак» может обыгрывать любого соперника»

Зобнин: «С таким составом «Спартак» может обыгрывать любого соперника»

16 ноября 2017, 15:27
39

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин подчеркнул, что в оптимальном составе красно-белые способны выиграть у любой команды мира. Также россиянин поделился эмоциями от своего возвращения на поле после травмы крестообразных связок.

«Что касается турнирной таблицы, хотелось бы лучше, но сезон еще не закончен, играть половину чемпионата, все поправимо. Все практически восстановились. С тем составом, который был в прошлом году, можно обыгрывать любого соперника, с которым будем играть.

Поеду в Краснодар, буду в заявке. В первый раз. В первый раз, как в первый класс. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес», – отметил Зобнин.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (39)
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Кинстифа
1510835458
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки, ждали, очень добрые слова говорили в мой адрес», – отметил Зобнин. Ага, а ты после этого взял и ляпну, "Наберу форму в Спартаке и свалю в Европу"((( как то не хорошо вышло...
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oyabun
1510836140
Прежде чем обыгрывать любые клубы мира (те в страхе попрятались по самым темным углам), обыграйте пожалуйста, Роман, Краснодар. А там уже громите всех подряд. Мы не против! )
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Gullit 76
1510838130
Ливерпуль нервно курит и присоединяется к лгбт.
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hevbn 28
1510838331
( Он между прочим не говорит про все команды мира , а говорит про те команды с которыми будут играть). Вообще то действительно состав у Спартака один из лучших в стране , если все пойдет нормально думаю красно-белые будут в тройке , но а если Зенит продолжит "хандрить" , а в Локо пока по прежнему не очень то верится, то и за чемпионство вполне можно побороться .С другой стороны если например уверенно быть в тройке и весной далеко пройти в Европе , то это будет вполне хороший сезон.Желаю Зобнину без травм и побыстрее набрать форму.
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Сибирь за Спартак
1510838723
Начните с Краснодара.
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KalterJax
1510839559
Тосно сначала обыграйте!
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subbotaspartak
1510841612
Вот-вот, не на словах скажи, В Краснодаре докажи.
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Полная Канистра
1510843800
очень хотелось чтобы из группы ЛЧ вышли выиграть красиво и уверенно 2 оставшихся матча особенно у ливера но и дома должны догнать впритык к лидерам перед зимним перерывом . Будем надеяться все теперь в ваших ногах
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VVM1964
1510843974
НУ НАСЧЕТ МИРА КОНЕЧНО ПОГОРЯЧИЛСЯ , А ВОТ В РОССИИ - ПОЖАЛУЙ " ДА "
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shinnik
1510848647
Давай,Кюйтовая Личность ,не захлебнись только.
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