Матье ушел из сборной Франции

Защитник лиссабонского «Спортинга» Жереми Матье объявил о завершении карьеры в составе сборной Франции.

«Не вижу для себя больше мотивации бороться за место в сборной Франции. В следующем году мне исполнится 35 лет, поэтому предпочитаю уступить место молодым игрокам. Даже если бы мне было 25 лет, я не хотел бы возвращаться, потому что были некоторые вещи, о которых мне неприятно вспоминать в этой связи», – приводит слова футболиста L'Equipe.

Стоит отметить, что Матье провел лишь пять матчей в составе сборной Франции. Его дебют состоялся в ноябре 2011 года.