Тихонов: «Лунев рисковал жизнью»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил действия капитана «Спартака» Дениса Глушакова в матче сборной России с Испанией, когда тот был вынужден занять место в воротах травмированного Андрея Лунева.

Товарищеский матч Россия – Испания состоялся в минувший вторник. Игра закончилась со счетом 3:3.

– Глушаков пошел по вашему пути. Вспомнилась игра с «Силькеборгом»?

– Не нужно путать. Глушаков один раз выбил мяч в поле и сразу по привычке побежал в атаку. То есть даже не думал о воротах, просто надел майку Габулова – и все. Я-то стоял, и еще мяч после штрафного поймал. Здесь судья посмотрел, когда Глушаков облачился в свитер, и решил, что не нужно добавлять более трех минут. Сразу свистнул, потому что России могла проиграть.

– То есть ситуации похожи только тем, что Глушаков оказался во вратарской форме.

– Да, это единственное сходство.

– Как оцените эпизод, когда Лунев получил травму?

– Бросаясь в ноги форварду, он рисковал жизнью. Представьте – удар коленом пришелся в голову. Это еще хорошо, что Родриго не попал в висок или в лицо, ведь испанец мог сломать лицевую кость. Тогда все вышло бы гораздо серьезнее. Понимаю, что Лунев сыграл чисто по-вратарски, как и должен голкипер. Но в плане своей безопасности Андрей, конечно, очень рисковал.