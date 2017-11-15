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Рамос назвал сенсацией результат матча с Россией

15 ноября 2017, 01:23
16

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (3:3). Напомним, что футболист забил в этой встрече два гола с пенальти.

«Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет», – отметил Рамос.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Испания Рамос Серхио
Комментарии (16)
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CskaMoscovv
1510698684
Сенсация это глупые ошибки такого авторитетного судьи как Джанлукка Рокки, если б не пенальти, глядишь и выиграли бы испанцев) порадовал в игре настрой, самоотдача игроков)
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Leon_ARS
1510698777
Если бы судья не придумал, как минимум, один пенальти, то была бы сенсация, а это трудовая ничья.
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Алекc
1510700865
сенсация это два пеналя ни за что!
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Полная Канистра
1510701129
ещё бы не радоваться от 2 халявных мячей Судья ваш евроскунс и трус
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арейская
1510706061
Сенсация не только для Рамоса, как-то наша сборная уже отучила нас надеяться...
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Титус
1510707678
в начале был явный толчок в спину Дзагоева... насколько помню -не в штрафной, влетал в штрафную... а потом реально левые пенальти, особенно второй...
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Болельщик Реал Мадрида
1510717162
Спасибо Великий Серхио, что позволил с Пике, заковырять этим убогим пару мячей. Такая результативность и тем более с вами им может только во сне присниться!
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Baggio1986
1510719010
Самый гнилой игрок
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OfaZavr
1510735928
за сенсацию скажи спасибо судье.
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Diesel133
1510738864
сенсация это ваш отскок благодаря судьишке! а ты актеришка!
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