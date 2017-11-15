Рамос назвал сенсацией результат матча с Россией

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился наблюдениями от товарищеского матча против команды России (3:3). Напомним, что футболист забил в этой встрече два гола с пенальти.

«Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим. Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что я не смог быть рядом с ним.

В принципе, мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли нашей цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет», – отметил Рамос.