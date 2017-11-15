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  • Черчесов: «Глушаков в воротах? Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься»

Черчесов: «Глушаков в воротах? Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься»

15 ноября 2017, 01:01
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что полузащитник Денис Глушаков занял место в воротах национальной команды в концовке встречи с Испанией (3:3). Напомним, что хавбек был вынужден заменить Андрея Лунева, который покинул поле из-за травмы.

– Готовы к таким форс-мажорным ситуациям, как сегодня, когда пришлось встать в ворота полевому игроку. Сначала это хотел сделать Кокорин, но в итоге встал Глушаков.

– Видите, какая у нас конкуренция на этой позиции! Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься, играть хорошо. Жалко, что Андрюха получил травму. Надеемся, что все обойдется.

– Хотели бы встретиться с испанцами в группе ЧМ-2018?

– Честно? Нет.

Россия и Испания выдали супершоу! А Смолов — два чумовых гола

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Испания Глушаков Денис Лунев Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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1510701334
я не понял чё габулов побоялся на 2-3 минуты выйти вместо лунёва наф он тогда там
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Титус
1510708035
убрать одного и выпустить другого в футболе называется замена
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Титус
1510708057
девочки вы шутите?)
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FanatSerj
1510728925
честная оценка, нах они в группе не нужны, там и так во второй корзине команд хватает, те же Англичани, Уругвайцы, Хорваты.
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