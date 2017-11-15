Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Эриксена позволил Дании победить Ирландию и выйти на ЧМ-2018

Сборная Дании в ответном стыковом матче на выезде крупно выиграла у Ирландии – 5:1. Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Кристиан Эриксен.

Напомним, что первый матч команд завершился вничью – 0:0. Таким образом, датчане завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года в Россию.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Стыковые матчи, ответная игра

Ирландия – Дания – 1:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Даффи, 6; 1:1 – Кристинсен, 29; 1:2 – Эриксен, 32; 1:3 – Эриксен, 63; 1:4 – Эриксен, 74; 1:5 – Бендтнер, 90 (с пенальти).

Календарь стыковых матчей (Европа)