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  • Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Эриксена позволил Дании победить Ирландию и выйти на ЧМ-2018

Отбор на ЧМ-2018. Хет-трик Эриксена позволил Дании победить Ирландию и выйти на ЧМ-2018

15 ноября 2017, 00:34
17

Сборная Дании в ответном стыковом матче на выезде крупно выиграла у Ирландии – 5:1. Хет-трик в составе победителей оформил полузащитник Кристиан Эриксен.

Напомним, что первый матч команд завершился вничью – 0:0. Таким образом, датчане завоевали путевку на чемпионат мира 2018 года в Россию.

Отбор на ЧМ-2018. Европа. Стыковые матчи, ответная игра

Ирландия – Дания – 1:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Даффи, 6; 1:1 – Кристинсен, 29; 1:2 – Эриксен, 32; 1:3 – Эриксен, 63; 1:4 – Эриксен, 74; 1:5 – Бендтнер, 90 (с пенальти).

Календарь стыковых матчей (Европа)

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ирландия Дания Эриксен Кристиан
Комментарии (17)
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Danish Dynamite
1510695441
Мы вернулись, эта команда очень на многое способна! )))) ЕСТЬ!!!!!!!! С победой нас!
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kiril1986
1510695456
Красавцы не зря я на Датчан поставил )
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Bronholm
1510695859
Браво! Браво!
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BoltCX
1510695959
Скандинавия едет покорять Россию.
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Александр Svirgun
1510697117
Я болел за Данию, жаль, что в первом матче они не забили, но сегодня они молодцы. Шикарные голы. Поздравляю!!!
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ribavadim
1510707730
Вот это дали копенгагенской стране угля!
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volfrik
1510716167
эх, не приедут к нам самые атмосферные болельщики чемпионата европы
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Victor.Vings
1510719634
Датчане молодцы! Нашим бы с такой самоотдачей играть всегда.
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Danish Dynamite
1510722114
Игра была шикарная даже для нейтрального болельщика. Кто не видел - посмотрите хотя бы обзор матча, не пожалеете. Прошли ирландцев по делу, оба матча имели полное преимущество, в первой игре у них всё тащил вратарь, а так тоже 2-3 могли смело забивать. Ирландцы молодцы, на грубость срываться не стали, никого не рубили, очень приятно от этого. Бендтнер ещё вновь забил за сборную))) А Эриксен, Эриксен - это космос. Барселона слепая, это же готовая замена Иньесте, а они за Коутиньо уцепились.
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