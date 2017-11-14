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  • Каррера – о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018: «Теперь однозначно буду болеть за Россию»

Каррера – о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018: «Теперь однозначно буду болеть за Россию»

14 ноября 2017, 18:35
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал невыход сборной Италии на чемпионат мира-2018, заявив, что теперь на мундиале будет болеть за Россию.

«Скуадра адзурра» не смогли пробиться на мировое первенство через стыковые матчи, уступив по сумме двух встреч Швеции (0:1; 0:0).

Напомним, с 2014 по 2016 год Каррера был помощником Антонио Конте в тренерском штабе национальной команды.

– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся?

– Если кратко, как провал системы национального футбола.

– Какие выводы необходимо сделать?

– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

– Теперь все однозначно – конечно, за Россию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Италия Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (18)
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1510674266
БРАВО НАШ ЧЕЛОВЕК
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insider_retro
1510674532
Италия получила конкретную и, в общем-то, неожиданную оплеуху... Не всё складно и в итальянских провинциях... А у нас пока смешанные чувства, когда писсимисты радуются своей прозорливости от поражений нашей сборной! А оптимисты не смело надеются на чудо... Но ряды болельщиков сборной пополняются и крепнут!.. ))
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alexivanof197
1510674747
Каррера с нами!!!!
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Lesha VV
1510675165
Очень жаль Италию . Но всё закономерно . Никакущее нападение с молодыми и перспективными игроками ...
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OfaZavr
1510676345
Массимо честный и искренний можно верить что это не просто слова.
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acer2003
1510685146
Это быстро,а потом за кого ?
Ответить
deni-54321
1510691027
и хорошо, что эти непонятно во что играющие,похоже в антифутбол, итальяшки не приедут к нам
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77SAM
1510695345
Не надо,а то будет как с Италией...
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Павел Амурский
1510695353
Сборной Италии руководил собрат Кареры по физкультурному техникуму.
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GoLenaStop
1510697721
А до этого он не болел за Россию? А чё приехал жить-та сюда? Жрать и гадить?..Бабло стричь?
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