Каррера – о невыходе сборной Италии на ЧМ-2018: «Теперь однозначно буду болеть за Россию»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера проанализировал невыход сборной Италии на чемпионат мира-2018, заявив, что теперь на мундиале будет болеть за Россию.

«Скуадра адзурра» не смогли пробиться на мировое первенство через стыковые матчи, уступив по сумме двух встреч Швеции (0:1; 0:0).

Напомним, с 2014 по 2016 год Каррера был помощником Антонио Конте в тренерском штабе национальной команды.

– Как бы вы коротко охарактеризовали случившееся?

– Если кратко, как провал системы национального футбола.

– Какие выводы необходимо сделать?

– Считаю, что сложившуюся ситуацию надо использовать для того, чтобы понять причины, которые привели к такому печальному результату – впервые за последние 60 лет Италии не будет на чемпионате мира. Необходимо сделать выводы и начинать работать. В чем причины? Одна из них – слишком мало итальянских футболистов получают шанс в хороших клубах. Я это понимал, работая еще в сборной, когда очень много ездил по стране, просматривая молодежь. Чтобы выступать на высочайшем уровне, в том числе, на мировом первенстве, нужно получать опыт в классных командах.

– За кого станете болеть на ЧМ в отсутствие Италии?

– Теперь все однозначно – конечно, за Россию.