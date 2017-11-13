Мората назвал имя игрока «Реала», которого хотел бы видеть в «Челси»

Форвард «Челси» Альваро Мората отметил, что бы рад, если клуб смог подписать полузащитника «Реала» Иско. При этом нападающий понимает бесперспективность такого варианта усиления состава лондонцев.

«Я бы взял Иско в «Челси» вместе с собой. Но он сейчас играет одну из главных ролей в Мадриде. Думаю, это невозможно сейчас его подписать. Весь мир увидел, как он вырос в профессиональном плане», – сказал Мората.

Иско в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 11 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.